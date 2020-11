Har forladt Danmark: Nu sælger hun villa for stort beløb

Efter afrejse til Schweiz har Susan Astani-Kjær, der er gift med rigmanden Christian Kjær, valgt at sætte sin villa i Sandbjerg til salg.

Det skriver boligmediet boliga.dk.

Det drejer sig om en 185 kvadratmeter villa i bedste 70'er-stil.

Huset blev købt tilbage i 2009.

Her gav Susan 3,6 millioner for herligheden, der i dag sælges for 8,95 millioner.

Det er da også en pris, der er en smule over, hvad der ellers er normalt i området.

Gennemsnitsprisen for en kvadratmeter er nemlig 45.600 kr., og Susan Astani-Kjær har sat prisen til 48.400 kr.

Sælger ud

Parret har tidligere udtalt, at de er i gang med at sælge ud af deres ejendomme i Danmark, så de kan komme videre.

- Nu mangler vi bare Sandbjerggård. Og så mangler jeg stadig mit gamle hus. Men vi er i gang med at få ryddet op i Danmark, og det er faktisk rigtig dejligt, for det har taget alt for lang tid, og vi vil bare gerne videre med vores liv, lød det til Ekstra Bladet.

Nu har Susan så fået sat sin villa til salg, men hendes slot Sophienlyst er endnu ikke på markedet.

Christian Kjærs lystejendom Sandbjerggaard er også stadig til salg. Den kan man få for 52 millioner kroner.