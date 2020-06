Nynne Larsen har fundet kærligheden, men er ikke meget for at dele detaljer om hendes nye flamme

I oktober sidste år kunne Nynne Larsen, der blandt andet er kendt fra 'Divaer i Junglen' og 'Dagens mand', og Rasmus Nielsen, som både er kendt fra 'X Factor' og 'For lækker til love', fortælle, at de var gået fra hinanden efter få måneder som kærester.

- Jeg gik fra hende for cirka tre uger siden. Intet ondt om Nynne, som er en rigtig sød pige, som jeg holder meget af, men jeg så bare ikke en fremtid for os sammen i det lange løb. Så der var ligesom ikke nogen grund til at fortsætte. Jeg har en søn, og jeg begyndte at overveje, om hun var den, jeg ville starte en familie med, og det følte jeg ikke, fortalte Rasmus i den forbindelse til Ekstra Bladet, mens Nynne Larsen ligeledes bekræftede bruddet.

Siden da har Nynne Larsen dog atter fundet kærligheden på ny.

Det afslører hun i et Instagram-opslag.

'Der er ikke noget eller nogen, der er hemmelig. Flere af jer har skrevet, at I har set os sammen på gaden, og at I ved, hvem det er, jeg ser. Men da det stadig er relativt nyt, så går jeg bare stille med dørene omkring ham', skriver hun i et opslag, efter flere af hendes følgere har spurgt ind til, hvem hun dater.

Nynne Larsen var en del af 'Divaer i Junglen' i 2019. Foto: TV3/NENTGROUP

Hemmelighedsfuld

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nynne Larsen, at hun har fundet kærligheden, men hun ønsker ikke at fortælle mange flere detaljer om ham på nuværende tidspunkt.

- Jeg har ikke nogen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger hun og fortsætter:

- Men jeg har det godt. Jeg er glad. Jeg arbejder bare og passer mine ting, siger hun videre.

Den seneste tid har Nynne Larsen gennemgået et større vægttab.

