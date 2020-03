Har hovedrolle i DR-succes: - Nu er jeg på dagpenge

Katinka Lærke Petersen, der er nyuddannet skuespiller, er netop nu aktuel i 'Når støvet har lagt sig'. Hendes drøm er på sigt at kunne leve af at spille skuespil

Lige i øjeblikket toner 28-årige Katinka Lærke Petersen frem på danskernes tv-skærme søndag efter søndag, når DR blænder op for dramaserien 'Når støvet har lagt sig'.

Her spiller Katinka Lærke Petersen den hjemløse kvinde Ginger, og som nyuddannet skuespiller er det for hende en drøm at få muligheden for at arbejde sammen med store skuespillere.

I 'Når støvet har lagt sig', spiller hun blandt andre overfor Henning Jensen, Karen-Lise Mynster og Jacob Lohmann.

- Det har simpelthen været fantastisk at spille med i 'Når støvet har lagt sig'. Det er jo sådan noget, man håber på, når man kommer ind på skolen. Man håber, at man kan få arbejde bagefter, men der er ingen garanti. Det var bare en drøm, der gik i opfyldelse, lyder det fra Katinka Lærke Petersen, der har nydt at spille sammen med resten af holdet i den store DR-satsning.

Se også: DR-stjerne: Jeg har været smittet med corona

- Jeg har været så heldig med mine kollegaer. De er så dygtige, men kemien er ikke noget, der er givet på forhånd. De har vist sig at være de sødeste mennesker, og det har været den vildeste produktion. Alle er simpelthen så søde, og det gør det jo også bare sjovere at gå på arbejde.

Her ses Katinka Lærke Petersen i rollen som hjemløse Ginger. Foto: Jason Alami

- Bliver man starstruck, når man skal arbejde med så kendte skuespillere, når man er helt ny?

- Jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg ikke er sådan en type, der er starstuck. Jeg er glad for at arbejde med nogen, der er dygtige, for det smitter. Jeg er gået ind til det og været mig selv, og jeg har ikke været bange for noget som sådan, siger hun og tilføjer:

- Det har været fedt at møde alle de mennesker, jeg har mødt, og arbejde sammen med ikke bare en, men tre instruktører og formidle denne her fede historie, som jeg blev virkelig positivt overrasket over. Da jeg læste manuskriptet, tænkte jeg, at jeg havde den fedeste rolle, og det synes jeg stadig. Det har været fedt at få lov at spille en karakter, der har sådan en vild udvikling, der rummer mange følelser. Jeg spiller på alle tangenter, siger hun videre.

Katinka Lærke Petersen er nyuddannet skuespiller og landede kort efter rollen i 'Når støvet har lagt sig'. Foto: Jason Alami

To jobs om ugen

Siden optagelserne til 'Når støvet har lagt sig', der sluttede i oktober, har Katinka Lærke Petersen været til en række castings, men hun har endnu ikke fundet sig et nyt skuespiller-job.

Derfor må hun ligesom så mange andre forbi jobcenteret. Jobs som skuespiller hænger nemlig ikke ligefrem på træerne.

Se også: DR-stjerne: Frygter mine børn ender i noget skidt

- Jeg har ventet på, at serien skulle komme ud. Så nu venter jeg og ser, hvad der sker. Jeg har været til et par castings, men lige nu er hele branchen jo sat på pause på grund af coronavirus. Men jeg er fortrøstningsfuld, siger hun og fortsætter:

- Nu er jeg på dagpenge, og der skal man jo søge de her to jobs. Der kommer perioder, hvor der ikke sker en skid. Det må man affinde sig med, og man ved også godt, at det er det, man kan risikere - allerede når man går på skolen. Det er en usikker levevej, og det ved man. Det ville jo være forkælet at sige, at jeg er bange, for jeg er kommet rigtig godt afsted. Men det er da træls, at der er denne her usikkerhed.

Fantastisk start

Katinka Lærke Petersen kunne dog ifølge hende selv ikke have ønsket sig en bedre start på sin karriere.

- Det er jo fantastisk at blive eksponeret, for det gør, at der er nogle andre folk i branchen, der kan se en. Pludselig var der en besked om casting, og så fik jeg det. Det er helt fantastisk, siger hun og tilføjer:

- Men drømmen er jo klart at kunne leve af skuespil og at kunne arbejde hele tiden.

I fremtiden håber Katinka Lærke Petersen at kunne lave endnu flere serier og film, og så har hun også en kærlighed til teater.

- Jeg er virkelig 'hooked' på film og tv. Jeg kan virkelig godt lide nørderiet omkring det, siger hun og fortsætter:

- Men drømmescenariet vil være, at jeg både kan lave film, tv og teater. Jeg har gået på en skole i fire år, hvor jeg har lavet teater, og jeg kunne ikke forestille mig ikke at skulle lave teater igen. Der får man et stort sammenhold, fordi man arbejder sammen i flere måneder.

- Den ultimative drøm vil være at kunne komme til at leve af teater og film. Jeg vil også sindssygt gerne til England og arbejde udenlands, siger hun videre.

'Når støvet har lagt sig' kan ses søndage på DR1 og på DRTV.