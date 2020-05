Har ikke set mor i flere måneder

Oliver Bjerrehuus har den seneste tid været travlt optaget af sit arbejde med det nye tøjmærke Royal Vintage, der blandt andet genanvender og redesigner brugt militærtøj.

Samtidig har han ikke kunnet se sin kære mor - Suzanne Bjerrehuus - som han altid har været tæt knyttet til.

På grund af corona-forholdsreglerne har det nemlig været en dårlig idé at ses med sin 72-årige mor, der udover aldersmæssigt at være i fare for at blive alvorligt syg, hvis hun skulle blive smittet med corona, også stadig kæmper med efterveerne af et kræftforløb.

- Jeg havde fundet lidt tøj frem til hende, og hun blev ellevild. Det var som at se et barn i en slikbutik, siger Oliver om sin mors reaktion, da han fik hende til at hoppe i det farverige luksus-kluns.

- Hun er jo lidt oppe i årene, men det blev totalt klasse, da da kom på hende. 'Mor, du ligner jo en fucking million', sagde jeg til hende, fortæller Oliver Bjerrehuus og tilføjer, at det går godt med sin mors helbred og energi.

- Hun har det godt, og Hun vågnede eddermame op, da hun fik det på. Hun er ellers meget diskret og vil ikke have taget billeder, men hun blev lige frisket op. Tøjet fik en helt anden klasse, når hun tog det på. Det så majestætisk ud, siger Bjerrehuus, der har holdt god sikkerhedsafstand til sin mor, mens coronaen har ændret spillereglerne for vores måde at være sammen på.

- Jeg fik hende gjort nysgerrig og lokket hende herop for at se på tøjet, men jeg har jo holdt afstand i alt det her corona-halløj. Man skal jo passe på. Men jeg har sgu savnet hende helt vildt. Det er jo første gang i to måneder.

Oliver, Oscar og Suzanne Bjerrehuus til 'Vild med dans' med Asta Björk yderst til højre. Foto: Ritzau Scanpix

Luksushængerøve

At tøjet er bæredygtigt genbrug, der er til at betale, er en mærkesag for Oliver, der har kastet al sin energi ind i tøjprojektet, der allerede kan findes i udvalgte butikker.

- Det er bæredygtigt. Vi genbruger noget, der ellers ville være blevet smidt ud. Det er et spændende projekt. Det er alt sammen godt brugt, og noget er slidt og forvasket. Det er helt blødt. Vi kalder det tøj til luksushængerøve, siger han og tilføjer, at næste skridt måske bliver, at han selv skal designe tøj.

Et kærligt skub

På Instagram takker Suzanne Bjerrehuus for det kærlige 'skub' fra sin søn.

'Oliver fik fyret godt op under alt mit grå og sorte forvaskede jogge-tøj. Nogen humørbombe har jeg ikke lignet. Det blev der så lige sat en stopper for, da jeg kom forbi ham i Tisvilde. Han kan det med tøj. Her har bedstemor fået olivengrønne bukser med rød fartstribe på. Og en skøn blå jakke som er lidt figursyet. Af og til skal man have et kærligt skub for at komme videre.