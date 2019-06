Har kæmpe succes: - Det er slet ikke til at fatte

For knap tre måneder siden udkom Janni Pedersens debutroman 'Vinterland', der er en politikrimi om terror, som hun har skrevet sammen med ægtemanden, journalisten Kim Faber.

Efter blot få måneder på gaden har romanen allerede solgt godt 30.000 eksemplarer herhjemme, og samtidig har udlandet vist stor interesse for den. Senest er romanen blevet solgt af Politiken Literary Agency til det tyske marked.

Også filmbranchen har et godt øje til 'Vinterland', og Nimbus Film har allerede købt rettighederne, så bogen 'Vinterland' og de næste to bøger, der er planlagt i serien, kan blive filmatiseret.

Det oplyser Politikens Forlag i en pressemeddelelse.

For Janni Pedersen, der er kendt for sit job som nyhedsvært og krimireporter på TV2, er det overvældende, at bogen har modtaget så stor interesse.

- Det er jo fuldstændig vildt, og det er slet ikke til at fatte. Vi har jo fået tallene på, hvor meget romanen har solgt. Jeg havde måske håbet på 10.000, men at vi har solgt omkring de 30.000 er jo helt vildt. Det er så fantastisk, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er faktisk meget svært at få ind. Jeg havde slet ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, at det kunne blive så vildt. Vi har jo hele tiden håbet, at det ville blive til noget, men Kim er meget ydmyg, men jeg har jo hele tiden haft en idé om, at det nok skulle gå. Men ikke at det ville gå så godt.

Janni Pedersen og Kim Faber har været sammen i 24 år. Foto: Politikens Forlag

Solgt til udlandet

Nyhederne om, at 'Vinterland' også er blevet solgt til udlandet, er for Janni Pedersen svært at forstå.

- Jeg har jo hele tiden tænkt, at bogen måske ville få stor opmærksomhed, fordi jeg jo er et fjernsynsmenneske, og folk kender mig fra TV2. Men at den så også er blevet solgt til seks andre lande, det bekræfter mig jo bare i, at de ikke kan lide bogen, fordi det er mig, der har skrevet den. For i udlandet er de jo helt ligeglad med, hvem jeg er. De køber den uagtet, siger Janni Pedersen.

- Vi har brugt to år på det her, og så er det jo vildt, at den bliver taget så godt imod. Jeg er meget ydmyg omkring det. Der er jo mennesker, der bruger hele deres liv på sådan et projekt, og så sælger de måske 1000. Så på den måde er jeg meget taknemmelig for, at vi har nået det, vi har.

Ifølge Janni Pedersen har hun og og Kim Faber, der til daglig er journalist på Politiken, kunnet supplere hinanden rigtig godt i skriveprocessen. Janni Pedersen har i 18 år arbejdet som retsreporter på TV2, og det har været til gavn for hende i tilblivelsen af 'Vinterland'.

- Kim er jo den helt store skriverkarl, og jeg har kunnet bidrage med kilder og info fra min lange erfaring som krimireporter, så vi har bare suppleret hinanden rigtig godt. Vi har hentet inspiration fra virkeligheden og fra nogle af de sager, jeg har dækket gennem tiden, siger hun.

Samtidig med at Janni Pedersen og Kim Faber har skrevet romanen, har de også passet deres job som journalister. Der har derfor ikke været meget tid til afslapning for parret.

- Der har ikke været mange ferier og weekender på det sidste, og jeg har tit bare haft lyst til at se Netflix. Det har været meget travlt, men det har været det hele værd. For mig har det faktisk været dejligt at kunne have mit almindelige arbejde samtidig med, at der har været opmærksomhed omkring den her bog. For så har jeg ligesom kunnet ty til det, jeg kender, siger hun.

- Men nu skal vi snart i gang med at skrive bog nummer to, så vi får nok brugt en hel del tid i vores ødegård i den nærmeste fremtid, griner hun.