Har løst gærkrisen

Kast dig over en surdej i stedet for at kaste dig over gæren i supermarkedet, lyder opfordringen fra en bageekspert

Som set under tidligere strejker og mere eller mindre imaginære fødevarekriser er supermarkedernes små, firkantede gærpakker noget af det første, danskerne kaster sig over, når der skal hamstres.

Men faktisk kan man bage endnu bedre og sundere brød ved hjælp af en surdej, hvis man altså bare lige ved, hvordan man gør.

Det kræver nemlig lidt snilde og viden at kaste sig ud i surdejens lyksagligheder, og det har den tidligere finalist i 'Den store bagedyst' tænkt sig at hjælpe danskerne med.

Overvældende interesse

På det sociale medie Instagram har han lanceret hashtagget #surdejsammen, hvor han deler ud af sine erfaringer med sin egen surdej og opfordrer andre til at gøre det samme.

- Interessen har været overvældende, og måske ender det med, at en hel masse mennesker om nogle uger har lækre surdejsbrød derhjemme, siger Micki Cheng til Ekstra Bladet og tilføjer, at han trods alle sine bagetalenter bestemt ikke er ekspert i surdej.

- På det her felt er jeg amatør ligesom de fleste andre. Jeg har måske nok lidt forudsætninger for at bedømme, hvordan den skal opføre og se ud, og hvordan det skal ende som et brød, men først og fremmest handler det om at have det lidt sjovt og hyggeligt i en tid, hvor vi alle jo er tvunget til at tænke kreativt og har lidt ekstra tid til den her slags projekter.

Da en surdej i et eller andet omfang kan betragtes som 'levende', giver mange amatørbagere deres små dej-babyer navne.

Mickis dej har han givet navnet Henning, og på Instragram kan man se, at mange andre har fulgt hans eksempel og givet deres surdeje navne som Arne, Ingeborg, Egon, Lotte og Ursula.

Kan man sige, at det her er en måde at løse gærkrisen på?

- Ja, det kan man sådan set godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår, når folk køber så meget gær. Det går helt amok. Men så er det jo godt, at man sagtens kan bage uden gær - eksempelvis med en surdej.