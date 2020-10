Har mistet seks familiemedlemmer til kræft

Sara Maria Franch-Mærkedahl har oplevet den store sorg at miste seks familiemedlemmer og to venner til kræft

Sara Maria Franch-Mærkedahl sidder lørdag aften klar til at modtage opkald og donationer fra danskerne, når TV2 sender den årlige Knæk Cancer-indsamling.

Vejrværten har selv haft sygdommen helt tæt på sig flere gange. Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende forud for arrangementet.

- Jeg har to venner, der ikke er her mere på grund af det, og jeg har mistet seks familiemedlemmer, siger hun.

Hun fortæller, at det drejer sig om tre onkler og tre tanter.

- Nogle af dem skete ganske hurtigt. Det er jo også det, der er frygteligt ved sygdommen. Man kan selvfølgelig sige, at hvis man er rigtig syg, kan der være noget ved, at forløbet ikke bliver så langt. Min onkel mistede livet på tre måneder, uden han vidste, at han var syg, fortæller hun.

Den ene af tanterne er 'Badehotellet'-skuespillerinden Merete Mærkedahls mor. Kusinen var fredag aften på dansegulvet, da 'Vild med dans' havde Knæk Cancer-tema. Her dedikerede hun dansen til sin far, der var en utrolig støtte for moren gennem det hårde kræftforløb, der altså endte med at koste hende livet.

Pissebange

Også Sara Maria Franch-Mærkedahls egen mor lider af hudkræft - dog en type kræft, som hun kan leve med og har gjort i flere år, selvom hun dog skal tjekkes årligt. Men hun husker tydeligt øjeblikket, da moren fortalte de dårlige nyheder.

- Det er jo bare en sygdom, som man er så pissebange for, at man ikke vinder over. Hvis man får KOL eller lignende, tænker man, at det kan man medicinere sig mod, men cancer er noget helt andet. Det tager desværre så mange liv, siger hun.

Frygten for at blive alvorligt syg er også noget, som Sara Maria Franch-Mærkedahl mærker i dagligdagen.

- Det er klart, at man er opmærksom på det, men det er ikke på grund af dødsfaldene i familien, at jeg frygter at blive ramt. Det er mere bare generelt. Jeg har jo også børn, og man vil bare ikke væk herfra, fordi man har nogle, man skal passe på.

- Så det gør det bare endnu vigtigere for mig, at jeg ikke får det. Så selvfølgelig holder jeg øje. Det er man nødt til. Det skylder man, dem man elsker, siger hun.