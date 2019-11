Har scoret 12 år ældre tv-kendis: Nu afslører de stor nyhed

For et par måneder siden kom det frem, at Nadja Hansen, som er kendt fra 'Paradise Hotel', var begyndt at date 34-årige Puriya Loco Haidariano, der deltog i sidste sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Men selvom de to blot har kaldt hinanden for kærester i et par måneder, så har de allerede nu valgt at flytte sammen.



Det afslører den 22-årige realitydeltager på sin Instagram-profil.

'Loco og jeg har fået en lejlighed på Amager, wuhuuuu', skriver Nadja Hansen, hvortil en følger spørger, om det ikke er lidt tidligt i forhold til, hvor længe de har været sammen.

Har scoret ti år yngre kvinde

'Jo! Men nogle gange må man jo tage nogle chancer og gøre det, der føles godt i maven', svarer Nadja og afslører også, at de fandt lejligheden gennem nogle af Locos bekendte.

Nadja Hansen deltog i 'Paradise Hotel' 2018. Foto: Janus Nielsen

Meget glad

Til Ekstra Bladet fortæller Nadja Hansen, at hun glæder sig meget til at flytte sammen med sin udkårne. Faktisk flytter de allerede sammen i næste uge.

- Vi har fået lejligheden. Den skal gøres klar. Der skal males, og den skal gøres ren, for den er virkelig ikke så lækker, og vi skal have købt nye møbler, så vi skal nok et par ture i IKEA, siger hun.

Nadja Hansen er da også helt overbevist om, at det er det helt rigtige for parret at flytte sammen, selvom de kun har været kærester i to-tre måneder.

- Hvis det føles rigtigt, så skal det bare gøres. Man skal bare kaste sig ud i det, og så er det lige meget, hvad andre synes.

- Hvad faldt du for ved Loco?

- Det hele. Jeg faldt bare for hans personlighed. Vi har det så sjovt sammen, og vi var alligevel altid sammen alligevel, så det gav bare god mening at flytte sammen.

'Loco' sammen med 'Robinson'-deltageren Emilie. Foto: Linda Johansen

Nadja Hansen fandt sammen med realitydeltageren Lenny Pihl under sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. De forblev sammen, da de vendte hjem til Danmark, og flyttede kort efter sammen.

Kærligheden varede dog ikke ved, og i dag har Lenny Pihl - ligesom Nadja Hansen - fået en ny kæreste.