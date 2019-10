Har scoret igen: 'Færdig med danske mænd'

22-årige Olivia Salo blev et kendt ansigt i Danmark, da hun sidste år medvirkede i datingprogrammet 'Love Island' på TV3.

Her fandt hun kærligheden med deltageren Joakim Meskali, og de to flyttede hurtigt sammen, efter de var vendt hjem til Danmark.

Kærligheden holdt dog ikke mellem de to, og efter få måneder afslørede Olivia Salo, at hun og Joakim Meskali havde valgt at gå hver til sit.

Bruddet, som Olivia Salo flere gange har fortalt åbent om, har dog ikke afskrækket realitydeltageren fra at finde kærligheden på ny.

Hun har nemlig fundet en ny mand.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Se også: Tv-kendis deler hudløst ærligt billede

Hun er dog ikke meget for at fortælle detaljer om sin nye flamme.

- Der sker lidt på kærlighedsfronten. Jeg ser en fast. Men det vil jeg holde lidt for mig selv. Jeg har fundet en, jeg er glad for, som er blevet fast inventar i min lejlighed. Vi er dog ikke flyttet sammen endnu, siger hun.

Olivia Salo, da hun medvirkede i 'Love Island'. Foto: Anthon Unger

Ifølge Olivia Salo er der en særlig grund til, at hun ikke har lyst til at afsløre for mange detaljer om sin nye fyr.

- Jeg har lært af bruddet med Joakim og det sidste forhold, jeg var i. Det var ikke rart at skulle have et brud i offentligheden, så derfor venter jeg også med at melde mere ud denne gang. Men jeg er meget glad, siger hun og fortsætter med et grin:

- Jeg er færdig med danske mænd, siger hun og afslører dermed også, at hendes kæreste ikke er dansk.

Det er ikke første gang, Olivia Salo dater en udenlandsk fyr. For et par måneder siden havde hun et langdistanceforhold til en mand i New York, men det forhold sluttede efter et par måneder.

Olivia Salo er lige nu aktuel i 'Til middag hos ...', som du kan se mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.