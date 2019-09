Har scoret ti år yngre kvinde

Kærligheden blomstrer igen hos realitystjernen Lenny Pihl.

Han har nemlig kastet kærligheden på den 23-årige studerende Melina Buur fra Kalundborg.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på femte sæson af C More-serien 'Peaky Blinders'.

- Det er et stort ord at sige, at jeg er forelsket. Jeg har mødt en pige, som jeg ser. Vi tager det stille og roligt, og så må vi se, hvad der sker, siger han og understreger, at de ikke er kærester endnu:

- Vi er ikke kærester endnu, men jeg tror sagtens, det kan blive noget seriøst. Vi tager det stille og roligt og hygger os sammen. Hun er en sød og lille lyshåret pige fra Kalundborg, siger han med et grin.

De to har ifølge Lenny Pihl mødt hinanden igennem nogle fælles bekendte - og altså ikke i et tv-program.

Den muntre realitydeltager Lenny Pihl har fundet kærligheden på ny. Foto: Henning Hjorth

Flere forliste forhold

Tidligere dannede 33-årige Lenny Pihl, der er kendt fra 'Paradise Hotel' par med Nadja Hansen, som han mødte under sin deltagelse i realityprogrammet.

De flyttede sammen efter hjemkomsten til Danmark og fik også en hund sammen, men kærligheden holdt ikke.

Siden datede Lenny Pihl 'Love Island'-deltageren Julie Melsen, men kærligheden bristede også mellem de to kort efter.

- Vi er glade for hinanden, men der er for meget at se til, og vi er bare ikke et sted, hvor vi kan være sammen nu. Jeg ønsker hende det bedste i fremtiden, og vi er stadig venner og alt det der. Hun er bare ikke den pige, jeg skal slå mig ned med, for det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Vi har haft det sjovt, og hun er en god pige, men når alt kommer til alt, så er vi bare ikke et perfekt par, fortalte Lenny Pihl dengang i forbindelse med bruddet.

Om kærligheden varer ved mellem Lenny Pihl og Melina Buur vil tiden vise.