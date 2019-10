Har skåret syv millioner af prisen: - Ingen stress

Aqua-stjernerne Lene Nystrøm og Søren Rasted kan stadig trække folk til, når de spiller op til dans på scenen, men på boligmarkedet går det mere trægt.

Det tidligere par ejer sammen et enormt hus, der går under navnet Øxenholm, i Birkerød-området Kattehale, der foruden et boligareal på 420 kvadratmeter også byder på egne hestefolde, sø og tennisbane. Men de har svært ved at få det solgt.

Rasted og Nystrøm meddelte i foråret 2017, at de var gået hvert til sit, og henover sommeren udbød de deres fælles hjem til salg for første gang til en pris på svimlende 35 millioner kroner. Den pris var der ingen, der gad betale, selv om der undervejs blev barberet millioner af prisen. I sidste måned forsøgte parret sig igen. Denne gang til 28 millioner kroner.

Da Ekstra Bladet mødte Søren Rasted ved gallapremieren på filmen 'Kollision', faldt snakken på kæmpeejendommen, og direkte adspurgt om 'ikke snart det skulle skippes afsted', lød svaret.

- Jo jo, ej det er en hesteejendom, så mange er der jo heller ikke af dem.

- Hvordan har du det med, at det tager så lang tid?

- Jeg kan godt lide at være der, så det er ikke sådan, at jeg har stress over det. Det er et fucking lækkert sted, så jeg går ikke og har det sådan, men når man mentalt har sat det til salg, så vil man jo også gerne, at det bliver solgt. Men det er ikke noget, der går og irriterer mig, svarede Søren Rasted.

Den mere end 400 kvadratmeter store bolig har vist sig at være særdeles svær at sælge. Foto: Mads Winther

Nystrøm og Rasted købte selv ejendommen i 2006 – fem år efter deres bryllup – til en pris på 26 millioner kroner. Sådanne beløb vil lune hos de fleste, men Søren Rasted ønskede ikke at besvare, om han hellere vil beholde ejendommen end sælge den for billigt.

- Skal vi ikke bare hygge os? Det gider jeg slet ikke at koncentrere mig om nu. Jeg har slet ikke forstand på den del, sagde han høfligt.

