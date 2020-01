Har taget afgørende beslutning: Det skal hun nu

Mathilde Beuschau, der er kendt fra succesprogrammet 'Årgang 0', som hun sammen med sin familie medvirkede i indtil 2017, meddelte i december, at hun havde taget en svær beslutning, og at hun havde valgt at droppe at færdiggøre sin eux-uddannelse på Niels Brock, som hun ellers var i fuld gang med.

'Jeg er ikke egnet til den almindelig skole, men jeg er egnet til at komme ud og møde nye mennesker- og derfor gør jeg nu tingene på min egen måde. Og det er helt okay. Jeg får aldrig den hue, men det er jeg også indforstået med - og det er også okay,' skrev hun på Instagram, hvor hun samtidig afslørede, at det var blevet konstateret, at hun er ordblind.

I den forbindelse fortalte Mathilde Beuschau, at hun endnu ikke vidste, hvad hendes fremtid bød på rent uddannelsesmæssigt.

Men det har hun fundet ud af nu.

Den 20-årige 'Årgang 0'-deltager skal nemlig snart i gang med at uddanne sig til personlig træner. En uddannelse, der ifølge Mathilde Beuschau passer godt til hende. Træning er nemlig hendes helt store passion, og hun bruger flere timer i netop træningscenteret flere gange dagligt.

- Nu skulle det sgu være, så jeg starter her 2. februar. Det er på Trænerakademiet i København, og jeg glæder mig virkelig meget, siger hun til Ekstra Bladet.

Mathilde Beuschau bruger selv meget tid i træningscenteret og har den seneste tid gennemgået noget af en forvandling. Det deler hun glædeligt ud af på Instagram. Foto: Privat

Ifølge Mathilde Beuschau er der en særlig grund til, at hun har valgt netop den uddannelse.

- Jeg har altid gerne villet hjælpe mennesker og arbejde med mennesker og have kontakt med dem. Jeg var ikke klar over, hvilken måde det skulle være på, siger hun og fortsætter:

- Men så begyndte jeg at tænke træning ind i det. Jeg synes jo, at træning er sjovt, og det er noget, jeg bruger rigtig lang tid på. Så på den måde er det jo perfekt. Jeg kan lave det, jeg elsker og brænder for og samtidig hjælpe andre. Jeg kan kombinere min hobby med mit arbejde, og man står op og brænder for og elsker sit arbejde.

Træneruddannelsen bliver dog ikke afslutningen på Mathilde Beuschaus tid på skolebænken.

- Jeg tager også en kostvejlederuddannelse, når jeg er færdig med forløbet som personlig træner. Så det skal nok blive rigtig godt.