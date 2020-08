Har taget svær beslutning: - Nye eventyr på vej

58-årige Pernille Aalund og 51-årige Kim Boye har skabt mange minder i deres hjem i Ledøje, hvor de har boet stort set hele deres forhold.

Nu har de dog taget en svær beslutning. De har valgt at sætte det 233 kvadratmeter store hus til salg for 4.695.000 kroner. Det fortæller den tidligere tv-vært i et opslag på Instagram.

'Nye eventyr på vej. Vores hus er én stor kærlighedserklæring. Min mand kom hjem til mig med salgsopstillingen, kun få måneder efter at vi havde mødt hinanden, og jeg faldt for den gamle, fine, hvide villa øjeblikkeligt,' skriver Pernille Aalund og fortsætter:

'Omkring 4 måneder efter vort første møde var huset vores, og vi gik i gang med at skabe os det hjem, der har dannet rammen om den kærlighedshistorie, vores forhold har udviklet sig til at blive.'

Det er nu fem år siden, at Pernille Aalund og Kim Boye købte huset. Dengang var det midt i en renovering, som parret har færdiggjort, og nu er hjemmet altså tilbage på markedet.

'Huset er er omkring 100 år gammelt og ligger i den skønneste landsby. Ledøje. Kun en lille halv time fra det indre København, men alligevel en del af et uspoleret landsbymiljø med det tætteste sammenhold og spændende mennesker, der holder af at skabe liv i de lokale forsamlingshuse.

'Naturen omkranser hele området, og der er mulighed for lange gåture, der strækker sig kilometer efter kilometer. Det er ganske enkelt helt unikt. Men nu til pointen: Vi har valgt at sælge! (av av … det gør faktisk lidt ondt at skrive),' lyder det i opslaget.

'Hårdt at sige farvel'

Ekstra Bladet har talt med Pernille Aalund, som fortæller, at hun lige måtte tage et par glas hvidvin i dag, da huset officielt ramte markedet, og hun tog beslutningen om at lave et Instagram-opslag fra hjertet.

- Det har været en sindssygt svær beslutning at sætte det til salg ... men faktisk også en nem beslutning, siger Pernille Aalund og beskriver det som en luksussituation.

- Det er hårdt at sige farvel til noget, vi elsker så højt, og som vi har så mange gode minder med. Vi købte huset, da vi besluttede, at vi ville starte helt forfra. Jeg skulle stoppe med at arbejde på Aller, og Kim skulle stoppe med det, han lavede der. Så vi købte det for at starte et helt nyt kapitel, og siden har det været vores kærlighedsprojekt, siger hun.

Kim Boye er tidligere professionel fodboldspiller. Nu er han mentalcoach - blandt andet for en række fodboldspillere. Foto: Tariq Mikkel Khan

En religiøs oplevelse

Nu får de dog mulighed for at skabe nye minder et andet sted.

Årsagen til salget er nemlig, at ægteparret har fundet et nyt hjem tæt på vandet, som de længe har drømt om.

- Det var nærmest en helt religiøs oplevelse, siger hun om episoden for en måneds tid siden, hvor hun var på besøg hos en veninde i Hundested.

Her havde hun ikke været i mange år, men hun følte sig med det samme hjemme i den nordsjællandske by, hvor hun var på rundtur. Det fortalte hun manden, da hun kom hjem, og da de sammen var på besøg i Hundested, var han helt enig.

Pernille Aalund fortæller, at parret har fundet deres nye hjem, men hun vil ikke gå for meget i detaljer på nuværende tidspunkt.

