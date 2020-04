Har taget svær beslutning: Umut er blevet single

Umut Sakarya fortalte for nylig til Ekstra Bladet, at han havde truffet en hård beslutning.

På grund af coronakrisen var han tvunget til at lukke restauranterne Guldgrillen, Guldkebab og Guldkroen - og for at betale de ansatte har Umut og makkeren Frank Svärd valgt ikke at hæve løn i de næste seks måneder.

Hård beslutning: Ingen løn i et halvt år

Den beslutning er dog ikke det eneste hårde valg, som 'Vild med dans'-kokken har truffet på det seneste. Han er nemlig også blevet single, skriver han i et opslag på Instagram.

'Kære alle, Clara og jeg blev enige om at afslutte vores forhold som kærester og fortsætte som venner. Vi har talt sammen over lang tid og taget beslutningen sammen uden sure eller dårlige miner,' skriver han og fortsætter:

'Vi taler selvfølgelig stadig sammen, og alt er godt - udover at vi selvfølgelig er begge lidt kede af, at vores forhold måtte ende her. Vi valgte at stoppe, imens det hele var godt, inden det blev for sent og bøvlet. Spar os venligst for ligegyldige spørgsmål i indbakken. Det var det hele.'

Parret nåede at være kærester i lidt mere end to og et halvt år.

'Vild med dans'-stjerne er blevet single

Umut dansede med Jenna Bagge i 'Vild med dans', indtil han traf beslutningen om at trække sig. Foto: Mogens Flindt

Umut Sakarya chokerede alle, da han medvirkede i 'Vild med dans' i efteråret 2019. Her valgte han nemlig at trække sig før tid på grund af negative kommentarer på de sociale medier.

For nylig har man kunnet opleve Umut Sakarya på skærmen i 'Fem fede kokke', mens han senere i år medvirker i 'Fangerne på fortet'. Her er han på hold med 'Badehotellet'-skuespillerne Ulla Vejby og Merete Mærkedahl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Umut, men det har endnu ikke været muligt.

Se også: 'Cougarjagt'-stjerne ansat hos Umut