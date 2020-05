Har taget svært valg: Dropper drømmebryllup

Lotte Friis og kæresten har valgt at udskyde deres bryllup et par måneder, og det betyder, at de ikke får det sommerbryllup, de inderligt har ønsket sig

27. juni 2020 har længe været en speciel dato for den tidligere svømmer Lotte Friis.

Her skulle den 32-årige Friis, der i dag arbejder som radiovært, nemlig sige ja til sin forlovede, Christoffer Schnack Ringø, ved et storstilet bryllup med vielse i Egebæksvang Kirke i Espergærde og senere med fest for omkring 70 mennesker.

Men efter mange overvejelser har parret nu, grundet coronavirus, valgt at udskyde deres bryllup.

- Vi har valgt at udskyde brylluppet og holde det 17. oktober i stedet, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har det meget blandet med det, for jeg har altid drømt om et sommerbryllup, hvor man kan have lange, lyse nætter med kys og kram. Men som situationen er nu, er det bare ikke muligt.

Lotte Friis får ikke det sommerbryllup, hun har drømt om. Foto: Claus Bonnerup

Efter statsminister Mette Frederiksens seneste udmelding om, at det fra 8. juni skal være muligt at samles omkring 30-50 mennesker med afstand, så Lotte Friis og hendes forlovede ingen anden udvej.

- Vi kan ikke leve med at holde et bryllup under de restriktioner og at skulle 'afinvitere' folk. Vi har inviteret 70 mennesker, så pludselig var vi nødt til at vælge fra. Og det er også svært i forhold til kirken. Her måtte vi kun være omkring 30, og det er meget lidt, i forhold til hvad vi har planlagt, siger hun.

Ifølge Lotte Friis kommer stort set alle detaljer ved brylluppet til at være som før, selvom de nu har måttet rykke datoen.

- Kjole, kirken, lokalet og alt det her bliver det samme. Alle leverandørerne har været meget søde, og de har været meget behjælpelige med at rykke datoen, siger hun og fortsætter:

- Men det er klart, at der kommer til at være mindre ændringer. Vi kan for eksempel ikke have de samme råvarer i vores menu. Vi kan ikke have de samme blomster, som er sæsonbetonede. Lokation for fotografering bliver måske ændret. Der er en masse småting. Men hovedtrækkene er de samme. Vi undgår dog ikke at skulle igennem lidt ny planlægning, siger hun.

Se også: Lotte Friis i bryllupspanik: - Det er urealistisk

Vil ikke vente

Selvom Lotte Friis brændende har ønsket sig et sommerbryllup, er der flere årsager til, at parret har valgt at blive gift i oktober i stedet for at udskyde brylluppet til næste sommer.

- Det var der to grunde til. For det første har vi ikke lyst til at vente. Vi har ventet i halvandet år, og for det andet så ville der være problemer med at få det lokale, vi har planlagt, hvis vi udskød det til næste sommer. Det er et lokale, vi har booket halvandet år før tid, lyder det fra Lotte Friis.

- Er I nogenlunde afklarede med, at I ikke får det bryllup, I havde drømt om?

- Det er vi blevet. Vi ville helst have haft det bryllup, vi har drømt om. Men vi vægter andre ting højere. At vi kan kramme gæster og sidde tæt. Det kan vi få lov til i oktober - eller det håber vi i hvert fald, og det vil vi hellere, siger hun og fortæller, at familie og venner indtil videre har taget godt imod den nye dato.

- Vi har ikke fået afbud, så på den måde går vi ud fra, at alle kan komme, siger hun med et grin.

Lotte Friis sammen med sin kæreste, Christoffer, der er otte år yngre end hende. Foto: Claus Bonnerup

Mødtes i metro

Lotte Friis og Christoffer Shcnack Ringø har kendt hinanden siden 2016, hvor de tilfældigt mødte hinanden i en metro.

Se også: Færdig på DR: Det skal hun nu

- Christoffer og jeg mødtes i metroen nytårsaften 2016. Der er så mange tilfældigheder i den situation. At vi lige var med den samme metro for eksempel. Jeg lagde godt mærke til ham i metroen, for han så ret godt ud. Pludselig stod han foran mig og spurgte: 'Er du ikke Lotte Friis?' Og så rullede den derfra, har eks-svømmeren tidligere fortalt til Hendes Verden.

Parret blev forlovet i april 2019.

Se også: Seere tordner mod TV2: - Kom nu ind i kampen!