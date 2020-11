Hardinger om Michael Bundesen: - Det er en stor sorg

Musikeren Michael Hardinger, der var guitarist i Shu-bi-dua, er i dyb sorg, efter hans gamle -kollega og ven igennem mange år Michael Bundesen er afgået ved døden.

'Det er en stor sorg. Den person, jeg har kendt længst i mit liv ... og sammen lavede vi jo ret sjove ting med et godt resultat, syntes vi selv,' lyder det fra Hardinger i en besked til Ekstra Bladet.

Her understreger 71-årige Hardinger, at de to har haft mange gode oplevelser sammen.

'Vi boede sammen i et 'kollektiv', vi rejste Europa og jorden rundt flere gange. Vi grinede og sloges (om tekster) og boostede hinanden i studiet og på scenerne,' siger han videre.

Her ses Bundesen og Hardinger sammen på scenen i oktober 1985. Foto: Lars Krabbe

Hardinger fortæller, at han og Michael Bundesen har kendt hinanden siden 1971, hvor de startede Shu-bi-dua sammen, og at de siden har nydt mange stunder sammen.

'Må han blive mindet med glæde i mange årtier. Jeg vil altid savne ham,' lyder det fra Hardinger, der har været i kontakt med Bundesen over mail den seneste tid, da Hardinger er bosat i USA.

Hardinger husker især tilbage på Bundesen som en god kammerat.

'Han var en klanleder. Familie og band blev beskyttet og forsvaret med hud og hår. En rigtig alfa-mand, idé-mand,en slider, humørfyldt og med en stemme, jeg ikke har hørt bedre nogen steder i Danmark,' lyder det fra Hardinger.

Her ses Bundesen sammen med Hardinger tilbage i 2010. Foto: Thomas Lekfeldt

Sov stille ind

Mandag eftermiddag oplyser Bundesens familie, at musikeren er sovet stille ind i en alder af 71 år.

'Det er med en ufattelig sorg, at vi kan meddele at vores far, Michael Bundesen, efter kort tids kræftforløb er afgået ved døden. Michael sov søndag aften stille ind i sit hjem i Gentofte, i trygge rammer, omgivet af den nærmeste familie,' lyder det i pressemeddelelsen.

Her beder familien desuden om ro til at bearbejde tabet.

'Familien vil gerne udbede sig ro til at bearbejde sorgen og det kæmpe, savn Michael efterlader i vores alles hjerter,' lyder det videre.

I meddelelsen lyder det, at bisættelsen vil foregå privat og kun for de allernærmeste.

'Selvom det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til, at dette ønske respekteres,' lyder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet af Michael Bundesens børn Nanna Bundesen og Nicolaj Bundesen.

