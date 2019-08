Hasteopereret: 'Årgang 0'-stjerne indlagt akut

Stephanie Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', har de seneste dage været indlagt ad flere omgange, efter en cyste på hendes ene æggestok er bristet.

Det fortæller Christina Siguenza, der er mor til Stephanie, på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af Stephanie i hospitalssengen på akutafdelingen på Slagelse Sygehus, hvor hun lige nu fortsat er indlagt, efter hun har gennemgået en operation.

I første omgang mistænkte lægerne, at der var tale om blindtarmsbetændelse, men det viste sig ifølge Christina Siguenza i første omgang ikke at være det.

Nu mistænker lægerne efter videre undersøgelse dog alligevel, at ikke alt er, som det skal være, med Stephanie Siguenzas blindtarm.

'Kraftige smerter i forgårs. Operation i går. Ikke appendicit (blindtarmsbetæneldse, red.) alligevel — umiddelbart, men væske i bughulen. Dvs. ruptur af stor cyste på æggestok. Udskrivelse efter 2 timer. I dag flere smerter, anderledes smerter og temperaturforhøjelse. Nu genindlagt. Endnu engang OBS appendicit.... Kunne de ik bare have fjernet den blindtarm i går, da de var inde?! Ej, ved godt de ikke fjerner noget der ikke ser ud til at det burde fjernes. Jeg er bare lidt frustreret', skriver en tydeligt bekymret mor til billedet og fortsætter:



'Hader når ens børn bliver syge. Dog er hun den første af mine unger, der er blevet opereret. Selvom man er sygeplejerske og ved lidt om tingene, mister man alligevel en smule grebet, når det handler om ens eget afkom og sygdom. Heldigvis kender jeg personalet her på akutafdelingen Slagelse, da det er min tidligere arbejdsplads, og de gør deres bedste. Hun ligger på gangen', fortsætter hun og fortæller, at Stephanie Siguenza nu gennemgår en række undersøgelser på hospitalet.

Danskerne har kunnet følge Stephanie Siguenza, siden hun blev født i TV2-programmet 'Årgang 0'. Foto: Camilla Hey/TV 2

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina Siguenza, som har givet tilladelse til, at Ekstra Bladet bringer opslaget.

På grund af indlæggelsen har hun ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun fortæller, at Stephanie er ved godt mod trods de mange smerter, hun lige nu kæmper med.

Hun ved endnu ikke, hvor længe de skal være indlagt.

Her ses Stephanie (til højre) med sin mor og tre søskende. Foto: TV2/Camilla Hay

Stephanie Siguenza har indtil i år været en del af det populære TV2-program 'Årgang 0', hvor danskerne har fulgte en række danske familier og deres børn fra de blev født i 2000 til deres 18 års fødselsdag.

I forbindelse med afslutningen på programmet i år afslørede TV2, at de ville begynde med at optage en ny omgang 'Årgang 0' i 2020, hvor vi kommer til at kunne følge en række nye familier og deres liv på godt og ondt.

