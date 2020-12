Haugaard i dyb sorg

Krog er mest kendt fra Muskelsvindfonden, som han grundlagde i 1971 i protest over, at han mente, at man gjorde for lidt for mennesker med muskelsvind i Danmark.

I det meste af sit liv var han formand for foreningen, men i 2016 trak han sig som formand efter 42 år på posten.

Krog var selv ramt af muskelsvind og har derfor siddet i kørestol det meste af sit liv.

Lægerne forudsagde derfor, at Evald Krog kun ville leve i få år. Men de tog i den grad fejl. Evald nåede at fylde 76 år, før han døde i sit hjem efter et aktivt og begivenhedsrigt liv.

- Hans muskelsvind var 'upraktisk', som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper for det, han ville, lyder det i pressemeddelelsen.

Udover Musikelsvindfonden stod Krog også bag konceptet til Grøn Koncert.

Evald Krog efterlader sig en datter og flere børnebørn.