Hausgaard æret med skulptur: Det ligner en fra Lønstrup

Det er de færreste, der kan prale af at blive hædret med en skulptur.

Men det kan den jyske samfundsrevser Niels Hausgaard på årets Tønder Festival.

Ekstra Bladet forsøgte at få et billede af nationalskjalden ved siden af hans træmand af en tvilling, men det skulle vise sig at være lettere sagt end gjort.

- Jeg synes, det er en rigtig fin figur. Den ligner, én jeg kender. Han bor i Lønstrup.

- Kunne du tænke dig at komme med ned og se den?

- Nej, jeg har set billede af den. Og det var nok.

- Kan vi ikke få et billede af dig ved siden af den? Så kan vi bedre sammenligne.

- Nej. Nej. Nej, det behøver vi ikke.

Hvad ligner det?

Når man kigger nærmere på Niels Hausgaards modstykke i træ, kan man måske forstå, hvorfor han ikke vil ned ved siden af den. Den ligner mildest talt en anden.

Søren Assenholt har stået for at skære figuren i træ, mens Sanne Flyvbjerg har skrevet teksten, der står ved siden af ansigtet.

Foto: Per Lange

Skulpturer skal sammen med skulpturer af andre musikere sætte fokus på den helt særlige stemning på Tønder Festival. Derfor er selve træet også lokalt, og teksten har fokus på de steder, kunstnerne er vokset op.

Hvis man spørger Niels Hausgaard flere gange om ansigtet i træ, lyder svaret det samme.

- Jamen det ligner én, jeg kender fra Lønstrup, siger han.

Humoristen optræder på Tønder i dag klokken 13 og igen i morgen 19:15.