Det skabte rystelser i hele det danske land, da powerparret Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen i 2013 meddelte, at de skulle skilles efter 17 års parforhold.

- Vi har boet hver for sig i en måneds tid. Vi er glade for at have fået 17 gode år sammen. (...) Den familie, vi har skabt, vil altid være det vigtigste i vores liv, og vi vil forblive hinandens bedste venner resten af vore dage, lød det fra Renée Toft Simonsen i en udtalelse i forbindelse med bruddet.

Siden fandt parret, der tilsammen har fire børn, dog kærligheden igen.

I DR-vært Anders Aggers nye bog, 'Kærlighed', der udkom tirsdag, fortæller Renée Toft Simonsen mere om, hvordan parret fandt ind til hinanden, efter hvad hun betegner som 'deres livs største krise'.

Toft Simonsen, der er forfatter, psykolog og tidligere model, kalder det et 'kærlighedsmirakel', at de to kom videre fra deres krise. Hun var nemlig i den grad kommet videre, da hitmageren Helmig kom kravlende tilbage til hende og ønskede, at de fandt sammen igen.

Toft Simonsen havde tilmed fundet sig en ny 'elsker', afslører hun i bogen.

- Jeg tror endda, at jeg havde en knaldeaftale (med en anden mand, red.) den dag, Thomas bad om at komme forbi til en kop kaffe, lyder det fra Renée Toft Simonsen i 'Kærlighed'.

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig har i dén grad fundet melodien igen efter deres brud. Foto: Mogens Flindt

Skulle overtales

Derfor skulle der ifølge Toft Simonsen en 'ren Nelson Mandela' til for at overtale hende til, at det igen skulle være de to, efter de i en længere periode var kørt fast i deres forhold.

- En Mandela er at tilgive og sige undskyld. Han var ked af sine valg - han var ked af, at vi langsomt havde bedøvet hinanden. Ikke havde hørt, hvad jeg forsøgte at sige. Ikke tog vare på vores kærlighed. Han sagde bare undskyld og var så ked af sine valg. Jeg sad oppe på køkkenbordet i vores gamle lejlighed - i skrædderstilling - og drak kaffe, da han begik den fulde 'Nelson Mandela'. Han havde fået et chok over, at jeg gik, siger Toft Simonsen i bogen.

Undskyldningen endte dog med at blive det afgørende øjeblik for parrets fremtid.

- Jeg kan bare huske, at jeg sad som Snedronningen på det køkkenbord og langsomt kunne mærke isen smelte omkring mit hjerte. Langsomt, men sikkert. Det var så stærkt, at han gjorde det, lyder det fra Renée Toft Simonsen.

Renée Toft Simonsen og Thomas Hemlig blev gift i Torslev Kirke i 2000. Foto: Viggo Landau

Siden den dag har parret været sammen, og kærligheden har ifølge Toft Simonsen aldrig været stærkere.

Parret har boet sammen siden 1997, og de blev gift i 2000. Sammen har de sønnen Hugo Helmig, og fra tidligere forhold har Toft Simonsen sønnen Jens Kristian og datteren Ulrikke, mens Thomas Helmig har datteren Ida Marie fra et tidligere forhold.