Havde vild tv-sex: Derfor gik det galt

Kort efter at have dyrket vild sex i villaen gik det galt mellem Jeppe og Jill. Helt galt

Der var amoriner i luften mellem 'Ex on the Beach'-deltagerne Jeppe Bjerregaard og Jill Møller, der gik til makronerne i villaens suite kort efter, at hun var tjekket ind i programmet.

Faktisk blev der gået så hårdt til den i dobbeltsengen, at Jeppe fik et billede i hovedet.

Men Jill blev hurtigt glemt, da deltageren Naja tjekkede ind i programmet.

Hun stjal Jeppes opmærksomhed, og Jill blev skubbet i baggrunden - tydeligt såret.

I dag mener Jeppe, at han havde sit på det rene.

- Vi aftalte jo faktisk, at det bare var ren sex, det var ikke, fordi jeg ikke ville sove med hende om aftenen, men jeg ville også gerne kunne danse, kysse og lave alt muligt andet med de andre.

- Vi datede jo ikke. Jeg ville ikke låse mig fast på, at jeg skulle stå og danse med hende hele aftenen. Så ville jeg få en psykose heroppe, siger Jeppe i videoen over artiklen og tager sig til hovedet.

Om selve akten siger han.

- Jeg var virkelig stiv. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi gjorde det efter (at billedet røg i hovedet på ham, red.). Jeg var virkelig stiv.

- Det lyder på hende (Jill, red.), som om hun føler sig lidt udnyttet. Altså at du fik, hvad du kom efter?

- Ja, det kan jeg godt forstå - på en måde. For jeg synes, jeg gjorde det klart og sagde, at vi ikke skulle date. Det var både før og efter (sex, red.). Men det var meget sådan, at når vi dansede, ville hun rigtig gerne danse med mig, og jeg ville gerne danse med dem, dem og dem. Det blev trukket til, at jeg knap nok gad at snakke til hende, siger Jeppe.

I videoen over artiklen kan du høre Jeppe fortælle, hvordan det var at befinde sig i 'hvepsereden', hvorfor Mark mener, at det er okay at være en stodder - samt begges reaktion på øjeblikket hvor Jeppe fik et billede i hovedet midt under sex.