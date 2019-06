Hed debut: Saszeline i sexscene

Saszeline Emanuelle Dreyer har siden hun var teenager levet af at synge og optræde. Tilbage i 1997 lagde hun Danmark og resten af verden ned med sin søster i duoen S.O.A.P.

Siden har hun været tv-vært, model og blogger, og i den kommende uge debuterer 36-årige Saszeline Emanuelle Dreyer som skuespiller i en ny dansk spillefilm. Og hvilken debut!

Saszeline Emanuelle Dreyers første optræden på de hvide lærred er en sexscene i fængselsfilmen 'De Frivillige', der blandt andre har Jacob Lohmann, Anders Matthesen, Christopher Læssø og Søren Malling på rollelisten.

- De siger, at en af de sværeste scener at lave, er lige præcis sådan en, som jeg lavede. For man skal slappe så meget af og det skal virke naturligt. Hvis man kan det, kan man det meste. Så nu har jeg bevist overfor mig selv, at det kan jeg, siger Saszeline Emanuelle Dreyer til Ekstra Bladet.

Mange vil nok synes, at en sexscene kunne være en grænseoverskridende og temmelig udfordrende størrelse at kaste sig ud i i sin filmdebut, men ikke Saszeline Emanuelle Dreyer.

- Der var ikke noget grænseoverskridende ved det overhovedet. Det var der ikke. Vi har jo alle sammen sex. Det er den mest naturlige del af et voksenliv. Så alle mennesker kan vel forstille sig at have sex, siger Saszeline Emanuelle Dreyer.

Jakob Lohmann har hovedrollen som jetsetteren Markus Føns, der ryger i spjældet i 'De Frivillige'. Foto: Christian Geisnæs/SF Studios

Det er filmens hovedperson, der spilles af Jakob Lohmann, som Saszeline Emanuelle Dreyer har den intime scene med.

- Han sagde til mig, at det virkede meget naturligt for mig, siger Saszeline med det stort grin og fortsætter.

- Jeg kunne ikke rigtigt finde ud af, om jeg skulle tage det som en kompliment eller hvad. Men det syntes han bestemt, at jeg skulle, siger hun.

Saszeline Emanuelle Dreyer er kun med i den ene scene i filmen. Med andre ord skulle den i kassen den allerførste gang, hun mødte Jakob Lohmann.

- Der var så varmt i det lokale, så han svedte, som havde han sex. Det var ret sjovt, og vi var hurtigt forbi, at det kunne være pinligt, fortæller hun.

- Det er en ret lødig sexscene, du spiller. Stillede du nogle krav inden optagelserne?

- Nej, det gjorde jeg ikke. Det synes jeg ikke, man kan tillade sig. Hvis man siger ja til at lave film, er det en rolle, man siger ja til, og sådan er det. Og så skal man huske på, at det er ret teknisk at lave film. Det stod syv mennesker inde i det lille lokale. Lydmand, producer og sådan noget, siger Saszeline Emanuelle Dreyer, der har fået blod på tanden, og vil gerne lave flere film - og gerne med større roller.

- Lige nu har jeg meget travlt, men efter sommeren vil jeg måske se, om jeg kan finde tid til det. Men nu er der nok ikke så mange roller til en type som mig. For jeg er jo en type. Jeg er ikke naboens datter med lyst hår og blå øjne. Men det kan da være, at der findes en rolle til mig, siger hun.

- Jeg vil rigtig gerne lave mere film, siger Saszeline Emanuelle Dreyer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Skal Saszeline Emanuelle Dreyer spille mere skuespil bliver det på film og ikke på et teater. Det har hun gjort op med sig selv.

- For mange år siden var jeg en gang til casting på en stor opsætning på et teater i København. Jeg fik rollen, men sagde nej. Jeg kunne ikke leve med sådan et fast skema, hvor jeg skulle spille det sammen seks aftener om ugen. Det kan jeg stadig ikke - og hvem skulle så putte mine børn?, siger Saszeline Emanuelle Dreyer og konkluderer, at hun i det hele taget har det bedst med at kunne tilrettelægge sin egen tid og ikke være låst fast i en bestemt rolle i månedsvis.

- Jeg har altid troet, at jeg skulle være skuespiller. Og jeg drømmer stadig om, at få en stor rolle i en dansk film i dag. Det tror jeg godt kan kombineres med at været en fri fugl, som jeg er, siger hun.

Det er Frederikke Aspöck, der har instrueret 'De Frivillige'. Den fængslende komedie har premiere torsdag 13. juni.