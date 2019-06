Heftigt angreb på Gunnvør: 'Hun spilder så mange menneskers tid'

'Som mange efterhånden ved, så har mine børnebørns mor i årevis kørt en ’Fjern far’-krig'.

Sådan lyder det indledende fra Suzanne Bjerrehuus i et opslag på Facebook.

Opslaget kommer i forlængelse af, at hendes tidligere svigerdatter Gunnvør Virgarsdóttir, der er mor til flere af Suzanne Bjerrehuus' børnebørn, for nylig vandt en sag i Pressenævnet over DR, der i efteråret sendte et program om den tidligere model Oliver Bjerrehuus.

I DR-programmet 'Sidste omgang i Whiskeybæltet' fortalte Oliver Bjerrehuus, hvordan forholdet til alkohol og stoffer har påvirket hans familieliv.

Her fortalte han også om en samværssag mellem ham og ekskæresten Gunnvør Virgarsdóttir, der er en del af castet i TV3-programmet 'Forsidefruer', og som han har tre børn sammen med. I programmet så man også Oliver Bjerrehuus på vej til Fogedretten, hvor han forsøgte at få sine børn udleveret.

DR's fremstilling af sagen fik Gunnvør Virgarsdóttir til at klage til Pressenævnet, og tirsdag kom det frem, at Pressenævnet i forlængelse af forsidefruens klage har udtrykt kritik af DR i forbindelse med sagen.

'Hun (Gunnvør Virgarsdóttir, red.) klagede blandt andet over, at DR ikke havde taget hensyn til børnene ved at omtale fogedretssagen, og at DR burde have givet hende mulighed for at forholde sig til oplysningerne i udsendelsen,' fremgår det af Pressenævnets hjemmeside.

'Pressenævnet fandt, at DR burde have orienteret moderen om udsendelsen inden offentliggørelsen, og nævnet udtalte kritik af DR for ikke at have forelagt moderen udsendelsens oplysninger om fogedretssagen.'

Gunnvør Virgarsdóttir klagede til pressenævnet efter programmet 'Siidste Omgang i Whiskeybæltet'. Foto: Olivia Loftlund

Langer ud

Men i kølvandet på afgørelsen langer Oliver Bjerrehuus' mor, Suzanne Bjerrehuus, ud efter Gunnvør Virgarsdóttir i hårde vendinger på Facebook.

'Der er intet at komme efter. Børnene elsker at være sammen med deres far og har selvfølgelig stadig ham og hans familie i deres liv. (...) Pressenævnet har udtalt kritik af DR for ikke at have forelagt oplysningerne vedrørende fogedretssagen for børnenes mor inden offentliggørelsen. Samt at der var ikke belæg for at skrive, at det var Oliver Bjerrehuus, der gik fra hende', skriver hun blandt andet i opslaget og fortsætter:

'Hele klagesagen er omfangsrig, for børnenes mor er rethaverisk. Hun klager alle steder. Intet er for småt. Hun spilder så mange menneskers tid. Hun kan vende en sag fuldstændig på hovedet, når hun tager afsked med virkelighedens verden og maler sin egen virkelighed'.

Du kan se det fulde opslag herunder:

Sammen har Gunnvør og Oliver Bjerrehuus tre børn: Hannah, Sigga og Hugo. Foto: Mogens Flindt

Det er forstemmende

Til Ekstra Bladet fortæller Gunnvør, at hun ikke forstår, hvorfor Suzanne Bjerrehuus har behov for at kritisere hende i offentligheden.

'Det er forstemmende, at Olivers mor igen har brug for at bruge medierne i en sag, som vedrører vores børn. Der er intet, jeg ønsker højere for mine børn end en god og tæt relation til deres far. Det er trist, at han i perioder har svært ved at være der, skriver Gunnvør Virgarsdóttir, der ud over at være med i diverse tv-programmer i dag også er bestyrelsesmedlem i foreningen Fri af Misbrug, i en sms til Ekstra Bladet.

'Pressenævnet har udtalt kritik af DR, og jeg forstår ikke hendes behov for at blande sig i den sag. Jeg har kæmpet for mine børns ret til privatliv, og det holder jeg fast i. En samværssag hører ikke til i offentligheden, og det er vores opgave som voksne at passe på børnene, skriver hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Suzanne Bjerrehuus, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Ekstra Bladet har derudover været i kontakt med Oliver Bjerrehuus, der oplyser, at han ikke har lyst til at kommentere sagen.