Heidi Frederikke bekræfter: Har fået ny kæreste

Det er formentlig med et ekstra stort smil, at Heidi Frederikke Sigdal senere på sommeren vender tilbage til skærmen og 'Go' Morgen Danmark'.

Den 42-årige tv-vært er nemlig blevet forelsket og har fundet sig en kæreste.

- Ja, det kan jeg godt bekræfte, siger Heidi Frederikke Sigdal til Ekstra Bladet og har ikke lyst til at uddybe yderligere.

Den nye mand i Heidi Frederikke Sigdals liv hedder Christian Taylor og er chef for kvindefodbolden i FC Nordsjælland.

Heidi Frederikke Sigdal har tidligere dannet par med journalist-kollegaen Anders Sigdal, som hun har to børn med.

For lige over tre år siden meddelte tv-parret, at de skulle skilles. Godt et halvt år senere havde parret genfundet melodien og besluttet sig for at give hinanden og deres familie en chance til.

Det holdt dog ikke mellem Heidi Frederikke og Anders Sigdal, der kort efter nytår i år satte deres fælles hjem i Hareskoven til salg, fordi de skulle skilles.

Huset blev solgt på noget nær rekordtid. Kun fire dage var villaen til salg, før der var en køber klar til at overtage den - endda til mere end udbudsprisen lød på.

Det tidligere ægtepar krævede 6.295.000 kroner for huset, men køberne smed 55.000 kroner oveni og kunne således sikre sig nøglerne til det nybyggede hus for 6.350.000 kroner.

Det betyder, at Anders og Heidi Frederikke Sigdal tjent en sjat penge på deres villa, som de købte i 2017 og dengang gav 5,7 millioner for.

