Helena Christensen: - Jeg lever rodet

En lang karriere på catwalken - og som dyrt klædt supermodel - har ikke gjort indtryk på Helena Christensens private indkøbsvaner.

Når hun skal ud og shoppe tøj, foretrækker hun, at det sker fra second hand-butikker eller online.

- Jeg klæder mig, som jeg lever - dvs. rodet, farverigt og ejendommeligt. Jeg handler i second hand-butikker og online. Jeg har mere fornøjelse af at finde tøj, der er blevet 'levet i' og er unikke, siger den 49-årige dansker til Red magazine.

Skal det være, så lad det være med stil. Helena i Victoria's Secret-undertøj. Foto: All Over Press

- Jeg har naturligvis tøj nok, så jeg skal virkelig retfærdiggøre ethvert dyrt stykke designer-tøj, men jeg køber igen og igen buksedragter, sweaters, store sokker og - for tiden - sneakers.

- Jeg køber ofte mande-bukser. Dem har jeg på med en hvid t-shirt. Enten det, eller jeg køber noget romantisk bohemian-tøj. Jeg kan lide det ekstreme ve det feminine og maskuline.

En særdeles casual-klædt Helena Christenmsenm og hendes mor, Else, på gaden i New York. Foto: Splash News and Pictures

Helena Christensen er derimod ikke til noget, der matcher.

- Ubevidst tror jeg, jeg har en aversion mod alt, der er perfekt matchende. Det gælder tøj, og det gælder også f.eks. folk, forhold og musik - når der er en skæv node, så er den, jeg hæfter mig ved.

