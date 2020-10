Hella Joof blev seksuelt misbrugt som barn

Det er en noget anden tone i Hella Joofs nye bog, end læserne før har været vant til.

Den humoristiske forfatter og skuespiller har nemlig i sin nye bog: 'Tvilling, yndling, grævling' valgt at dele et stærkt og ubehageligt kapitel fra sit ungdomsliv, hvor hun blev seksuelt misbrugt som 15-årig af et familiemedlem.

Som teenager besøgte Hella Joof nemlig sin far og hans afrikanske familie.

Et familiemedlem fra farens familie blev installeret i et hotelværelse med dobbeltseng sammen med Hella Joof, og det var her misbruget foregik over to uger.

Hun fortæller i bogen, at familien ikke havde tænkt over situationen med værelset, fordi alle havde været så involveret i, at hun skulle møde sin far.

Hella fortæller dog, at det ikke var oplevelsen med at møde sin far, der kom til at være den vigtigste.

'Det var, at jeg, som på det tidspunkt var jomfru, hver nat i 14 dage blev benyttet i seksuelt øjemed af en mand, som jeg intet ønske havde om at have sex med. Dengang tænkte jeg, at det jo ikke var voldtægt, for der var ingen fysisk vold involveret, det var ikke nødvendigt, for jeg var ikke i stand til at reagere, og han vidste formentlig knap nok, at han gjorde noget forkert og ulovligt,' skriver den 57-årige forfatter i bogen, som Se og Hør har interviewet hende om.

Det er ifølge forlaget bag bogen første gang, at Hella Joof i en bog fortæller sin samlede historie, så læseren får et indblik i, hvad hun er rundet af og hvordan, hun har håndteret livet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Hella Joof, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Bogen udkommer fra Politikens forlag 22. oktober.