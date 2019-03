Hella Joof i overraskende karriereskift

Hella Joof begav sig for et par måneder siden ud på en sejltur over Atlanten sammen med fem andre kendte danskere i forbindelse med programmet 'Over Atlanten', som man til foråret kan se på Kanal 5.

Hun kom dog hjem til Danmark med mere end bare en stor oplevelse i kufferten. Undervejs fandt hun nemlig ud af, at hun har lyst til at prøve helt nye veje i sin karriere.

Mere specifikt vil hun nu designe kedeldragter.

Det fortæller hun i et interview med Alt for damerne.

- Jeg fandt ud af, at jeg skal lave kedeldragter. Jeg har købt et domæne, der hedder Folkedragten.dk, så jeg skal være sådan en, der laver folkedragter til folket. I uld, silke og bomuld. Jeg har snakket med en skrædder, og vi skal designe de her kedeldragter. Jeg håber, det kommer i gang i løbet af sommeren eller efteråret, siger Hella Joof og fortæller, at det gik op for hende, at kedeldragter var hendes nye kald, mens hun lå og kiggede op på stjernehimlen i sin 'sure sovepose' et sted i Atlanterhavet.

Se også: Danskerne går AMOK over Hella Joof: Hylder Britta

I interviewet understreger Hella Joof dog, at hendes nye karriere som kedeldragt-designer ikke betyder et farvel til hendes karriere som filminstruktør og forfatter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hella Joof fik tid til at reflektere over sit liv under turen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Heftig shitstorm

Det var dog ikke kun tankerne og bølgerne på havet, der gik højt i november måned, hvor Hella Joof brugte tiden til søs. Kort inden sin afgang havde Hella Joof skrevet et klumme-indlæg om svindelmistænkte Britta Nielsen i Berlingske.

Et indlæg, der mildest talt satte sindene i kog og startede en såkaldt shitstorm mod Hella Joof.



Alle i Danmark talte om Hella. Alle undtagen Hella selv. Hun befandt sig nemlig uden dækning på en sejlbåd i det blå ocean.

Derfor bemærkede hun slet ikke den shitstorm, der rettede sig mod hende. Det fortalte Hella Joof, da Ekstra Bladet mødte hende til pressemøde i forbindelse med 'Over Atlanten' for nylig.

- Det var jo egentlig ret fantastisk. Jeg vidste slet ikke, hvad der foregik derhjemme. Da jeg endelig fik mobildækning, så tikkede der helt vildt mange beskeder ind, 'Er du sød lige at ringe?' og 'Hvad mente du egentlig med det hele?', 'Vil du være med i P1?'. Jeg tænkte bare Jesus Christ, sagde den 56-årige filminstruktør til Ekstra Bladet.

Se også: Bryder tavsheden: Hella i nyt forsvar af Britta Nielsen

- Så kunne jeg bare sms'e til folk, at jeg havde været offline ude på Atlanten og slet ikke var hjemme endnu. Og så skete det mærkelige. Jeg fik bare beskeder med: 'Jamen, det er overstået nu'.

- Så det var sket og overstået, uden at jeg havde nået at opfange det. Så det er da måske en meget god strategi - bare ikke at være der til sin egen shitstorm. Det kan jeg anbefale.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Hella Joof i forbindelse med den nye karriere, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.