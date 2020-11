Helmig går fra kæresten

Kærligheden er brast mellem popsangeren Hugo Helmig og 24-årige Marie Frølund.

Det bekræfter den unge Helmig over for Se og Hør.

- Mig og min kæreste/ekskæreste Marie er ikke sammen mere, fortæller han til ugebladet.

Til Ekstra Bladet bekræfter Hugo Helmig ligeledes bruddet i en sms.

'Bruddet har været under opsejling i et stykke tid nu. Vi er vokset fra hinanden og synes begge, det var bedst at stoppe. Men venskabet og vores hund deler vi stadig', lyder det.

Gået fra hinanden tidligere

Tidligere har 22-årige Hugo fortalt til Ekstra Bladet, at Marie gik fra ham, da han var langt nede i sit kokainmisbrug.

- Forholdet til min kæreste gik helt galt. Marie forlod mig i en lang periode. Hun var simpelthen nødt til det. Og det er det bedste, hun nogensinde har gjort for mig.

- Det fik mig til at forstå, at hun ikke kunne leve med en som mig, der sad i saksen. Det fik mig til at kæmpe for at slippe ud af det. Det er jo hende, jeg vil have, lød det.

Hugo Helmig: - Marie forlod mig

De fandt dog sammen igen og flyttede ind i en meget dyr bolig i Aarhus, hvor de levet det sidste stykke tid.

Hugo Helmig smider millioner for 60 kvadratmeter

For to år siden blev parret ellers forlovet, men hverken forhold eller forlovelse holdt altså i længden.

Helmigs søn forelsket: Har scoret receptionist