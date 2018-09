Helmig klar til landsholdet

Far og søn med det berømte Helmig-efternavn giver gerne en fod med, når der skal spilles amatørbold mod de store

Hugo Helmig er klar til at trække i landsholdstrøjen og kæmpe for Danmarks - lige for tiden hårdt prøvede - ære i dagens kamp mod Slovakiet.

Faktisk er både Hugo og farmand Thomas allerede trukket i de rød hvide farver.

Synet kan nydes på sangerens Instagram-profil, hvor han har lagt et billede op af sig selv og sin far - begge klædt i landsholdstrøjer og naturligvis også iført de obligatoriske rockstjerne-solbriller.

Under billedet har han tilføjet: 'Gad vide hvornår telefonen ringer? #Bholdet.

Det humoristiske indslag har fået en del kommentarer med på vejen.

Blandt andet fra Hugos mor, Renée Toft Simonsen, der tilsyneladende deler sin søns tørre humor og skriver: 'Du er sjov' efter fulgt af et hjerte.

Kjeldbjerg også klar

Andre mener, at far og søn burde gøre alvor af løjerne, da de sandsynligvis spiller bedre end den brogede flok, der er blevet lynudtaget til at være kanonføde mod Slovakiet.

Af andre kendisser, der har meldt sig klar til at hjælpe Danmark igennem den akutte fodboldkrise er Robinson-værten Jakob Kjeldbjerg, der som bekendt har en fortid som professionel fodboldspiller med 14 A-landskampe.