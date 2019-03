Helt færdig: Tager pause på ubestemt tid

Nikolaj Lie Kaas holder nu en lang pause fra skuespillet for at få mere tid til familien

Den danske skuespiller Nikolaj Lie Kaas er en travl herre.

Det seneste års tid har han haft travlt med optagelserne til forskellige film, blandt andet filmen 'Kollision', der er instrueret af Avaz-brødrene, Mehdi, Milad og Misam, og som får premiere til efteråret.

Men måske har han haft lidt for travlt.

På grund af optagelser har han været hjemmefra størstedelen af tiden i over et år, og nu er det blevet for meget for den 45-årige skuespiller.

Han har derfor valgt at tage en længere pause fra skuespillet.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til gallapremiere på filmen 'Dronningen' i Imperial i København onsdag aften.

- Jeg er afslappet. Jeg laver ikke så meget for tiden. Det er dejligt. Jeg holder en film-pause. Jeg har lavet 'Kollisionen' som det sidste med Avaz-drengene, som vi sluttede med i februar måned, og så har jeg ikke lavet så forfærdeligt meget. Så har jeg bare brugt tiden på at lære børnenes navne igen, sagde han med et grin og fortsatte:

- Jeg ved ikke, hvornår jeg skal lave noget. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg tager en dejlig, lang pause. Jeg har været væk i et år hjemmefra i forbindelse med optagelser, så det var dejligt at komme hjem, lød det fra Nikolaj Lie Kaas.

Nikolaj Lige Kaas ved ikke, hvornår han igen skal være med i en film eller tv-serie. Foto: Mogens Flindt

Tænkte ikke på sig selv

Ifølge skuespilleren er pausen meget tiltrængt, fordi han den seneste tid har haft for meget arbejde at se til.

- Til sidst var jeg ryste-agtig, da jeg var færdig med 'Kollision'. Der havde jeg lavet for meget. Det skal ikke hedde sig, at jeg faldt sammen, men jeg kunne bare mærke, at jeg var overbebyrdet, og at jeg havde arbejdet alt for lang tid, og at jeg ikke havde tænkt på mig selv. Jeg havde bare tænkt på at gøre det her arbejde færdigt, lød det fra Lie Kaas.

Nikolaj Lie Kaas ser derfor frem til en lang pause, hvor han kan slappe af med familien og komme ned i gear.

- Jeg elsker de her pauser. For det kan få hjernen til at stoppe op og tænke, hvad man egentlig vil med sit liv. Jeg er skræmmende god til at holde fri. Jeg skal virkelig tage mig sammen og sige, at jeg nu skal i gang igen. Nu skal der ske noget. Jeg holder ferie, indtil der skal ske noget igen. Indtil Anne (hans kone, red.) smider mig ud igen eller et eller andet, eller der er et eller andet projekt, som jeg synes er oplagt at starte på.

Indtil da skal Nikolaj Lie Kaas nyde tiden med sin kone, Anne Langkilde, og sine døtre Esther og Gerda.

- Vi tager på påskeferie. Jeg ved ikke hvorhen endnu, vi har ikke besluttet os. Men et varmt sted. Børnene har været meget glade for, at jeg er kommet hjem igen, lød det fra skuespilleren, der for nylig har været aktuel i 'Journal 64', som bliver den sidste af filmene baseret på Jussi Adlers krimier om 'Afdeling Q', der har Nikolaj Lige Kaas i hovedrollen.