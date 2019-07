Helt i kulkælderen: - Det er noget lort lige nu

Normalt er Lenny Pihl, der vandt sidste års 'Paradise Hotel' en glad og munter fyr, men torsdag aften, da han gæstede årets finalefest på Lily McGee's, var smilet stivnet.

Årsagen var en pige, som han nægtede at sætte navn på, men som han havde set lidt til på det sidste.

- Vi er lidt uvenner, men jeg er glad for hende. Det er en, jeg har set før, men det er lidt noget lort lige nu. I ved godt, hvem det er, sagde han til Ekstra Bladets udsendte.

- Et friskt bud kunne være din ekskæreste Nadja?

- Det ville være et friskt bud. Men ingen kommentar.

Paradisoer slår igen: De snakker lort

Lenny Pihl kunne fortælle, at humøret har været lavt i de seneste par måneder, hvor han har forsøgt at få styr på sit liv igen.

- I mit liv har der været rigtig meget turbulens i de sidste par måneder - også med mig og Nadja, der er gået fra hinanden. Jeg prøver bare at rejse mig stille og roligt. Det er ikke, fordi jeg har så travlt med det. Jeg er ved at åbne en grillbar og har rejst lidt. Jeg er ved at finde mig selv oven på et stort nederlag, sagde han med henvisning til bruddet fra Nadja Hansen.

Frådende forsvar: - De skal holde deres kæft

Direkte adspurgt, hvad det fedeste, han har oplevet de seneste tre måneder, er, lød svaret ligeså nedslående.

- Det ved jeg faktisk ikke. Der har ikke været så meget optur. Jeg har haft det hårdt.

- Hvor langt nede i kulkælderen har du reelt været?

- Jeg har ikke haft det særligt godt. Ærligt, det har jeg ikke. Jeg er normalt ikke typen, der bukker under for noget som helst, men der er en pige, der kom ind under tæppet, og nu prøver jeg at rejse mig, sagde han og afviste, at han skulle på damejagt.

- Overhovedet ikke. Der er kun én, der tiltaler mig, der er ikke andre. Overhovedet ikke.

Se videoen med Lenny Pihl over artiklen, hvor han også fortæller, hvad han har savnet i denne sæson af 'Paradise Hotel'.