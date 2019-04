Helt nøgen: Blachmans forlovede bekræfter baby-lykke

Siden det tidligere på året kom frem, at Thomas Blachman skal være far med sin 24 år yngre kæreste, den svenske poet og digter Julia Liebig Werup, har han ikke været meget for at dele ud om den kommende familieforøgelse.

Ekstra Bladet har gentagne gange spurgt 'X Factor'-dommeren ind til de glade nyheder, men gang på gang har han afvist at sige noget.

- Det er jo privat, for fanden. Når noget er privat, så er det, fordi det ikke er Ekstra Bladet. Så må du spørge nogle andre, lød det bestemt fra Blachman, da Ekstra Bladet i forbindelse med 'X Factor' spurgte ind til baby-lykken.

- Jeg vil ikke sige noget som helst. Prøv at høre, jeg synes, I er så irriterende. Jeg synes, det er så irriterende og kompromitterende. Hver gang, man går ned i en kiosk, så ser man et eller andet billede af en på forsiden. Det er så irriterende, at man ikke fatter det, sagde han videre.

Nu tager hans forlovede dog bladet fra munden.

Nu har Blachman fået nok

Det sker på Instagram, hvor hun har delt et billede, hvor hun står helt nøgen og viser sin struttende mave frem.

Du kan se billedet her.

På Instagram afslører hun også, hvor langt henne hun er i graviditeten.

'Mirakel. Jeg venter et barn. En søn, og han kommer til september. Nu i femte måned', skriver Julia Liebig Werup til billedet, hvor hun ligeledes angiver, at det er Thomas Blachman, der har ageret fotograf.

Blachman sammen med sin forlovede. Foto: Privatfoto

Skilt og to børn

Blachman og Julia Liebig Werup bekræftede deres forhold tilbage i december sidste år, hvor de ligeledes annoncerede, at de var blevet forlovet.

Julia Liebig Werup debuterede sidste år med den tosprogede (dansk og svensk) digtsamling 'Ensomme mænds død', der er udgivet på det danske forlag Det Poetiske Bureau.

Hun medvirker desuden i flere sange på Jokerens nye album, 'Glædesbringeren', og har selv udgivet livealbummet 'Ring mig'.

I 2017 fortalte Thomas Blachman, at han skulle skilles fra hustruen Sarah Louise Schackinger, som han blev gift med i 2014.

Rasende Blachman til journalist: - Du skal holde kæft

'På vegne af Thomas Blachman og Sarah Louise Schackinger skal jeg meddele, at de er blevet skilt. Bruddet er sket i ro og fordragelighed', lød det i en pressemeddelelse fra kommunikationsbureauet Have i forbindelse med bruddet.

Før ægteskabet med Sarah har Thomas Blachman været gift med Viola Heyn-Johnsen, som han har to børn med. De blev skilt i 2011.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Julia Liebig Werup, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Blachman: - Jeg skal snart være far igen