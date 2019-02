Helt Noller! Påkører biler på vej til begravelse

Se en video af den uheldige situation over artiklen.

Mange danskere kan nok skrive under på, at parallelparkering er en svær kunst.

Når man så oven i købet har travlt, så kan det næsten kun gå galt - og det var præcis, hvad der skete for sangeren Niels 'Noller' Olsen, da han fredag eftermiddag deltog i Ole Stephensens bisættelse i Holte Kirke nord for København.

Her skulle han klemme sin lille Mini Cooper ind på en meget lille plads foran kirken, og det gik ikke som planlagt, og både den forreste bil og bilen bagved blev ramt.

Da Ekstra Bladet fanger Noller på telefonen, tager den tidligere Eurovision-vinder sin bil-brøler et med oprejst pande.

- Hold nu kæft altså, udbryder han med et grin.

Han fortæller, at parkeringspladsen ved kirken var helt fuld, og at det pludselig gik op for ham, at han havde lidt travlt.

- Jeg havde lige fået en bøde i går på 790 kroner, så jeg ville undgå at få én til ved at holde ulovligt. Så da jeg så et lillebitte hul derovre, tænkte jeg: 'Dér kan jeg lige klemme mig ind'.

Selvom bilen er lille, kan parallelparkering sagtens være svær. Foto: Anthon Unger

Men den hurtige manøvre førte desværre en ridse med sig, da han bakkede ind.

- Sikke noget lort! Så jeg kører frem og så tilbage igen, og så bakker jeg lige ind i bilen bagved, tilføjer han og griner højt af sit eget uheld.

- Hoooold nu kæft altså, udbryder han igen.

Ejeren af den lyseblå bil kom straks ud fra huset ved lyden af sammenkørslen, men tog det pænt - ikke mindst fordi bilen ikke havde fået så meget som en ridse.

Den anden bilejer tacklede sin skramme pænt, og Noller har naturligvis givet vedkommende sine kontaktoplysninger.

- Så forsikringen kan klare resten, hvis der er noget, understregede han.

Bilen foran Noller fik en lille skramme. Foto: Anthon Unger

- Hvordan har du det normalt med parallelparkeringer?

- Jeg har det rigtig dårligt. Og det bliver værre og værre med alderen. Vor herre bevar mig vel, indrømmer Noller, der dog godt var klar over, at han var blevet spottet af det massive presseopbud foran kirken.

- Jeg var næsten klar over, at den ville komme, siger han med et grin.

En sød og dejlig mand

Tidligere på dagen var Noller noget mere alvorlig, da han talte med pressen foran kirken om Ole Stephensen, som han har kendt, siden han og broderen Jørgen Olsen har kendt, siden de var børn.

- Jeg tror, at Ole havde rigtig mange venner, men hver gang jeg var sammen med ham, så følte jeg, at han havde et eller andet helt specielt som gjorde, at jeg følte mig tilpas. Og det er jo blevet til mange gange gennem årene. Jeg holdt faktisk meget af ham, han var en meget sød og dejlig mand, forklarede han om den tidligere tv-vært Ole Stephensen der døde ganske uventet 6. februar blot 63 år gammel.

Niels 'Noller' Olsen var mærket af vennens bortgang. Foto: Anthon Unger

- Jeg blev sgu ked af det. Det var for tidligt. Alt for tidligt. Jeg er nogle år ældre end ham, så... Man tænker, at det kunne lige så have været en selv, så det chokerede mig.

- Hvordan vil du huske ham?

- Som en glad dreng. Men inde under det har der nok været en alvor også, som jeg måske ikke så så meget til, men det havde jeg en fornemmelse af. Han var død professionel også. Skide sød fyr!