Helt ny livsstil: Taber sig 12 kilo

Efter knap 40 år som kødspiser, besluttede Vicky Berlin for omtrent to år siden at blive veganer.

Dermed blev hun i blandt de omkring 35.000 danskere, der ikke spiser kød eller animalske produkter som æg og mælk.

Når hun i dag gør status, ser hun tilbage på sin beslutning med glæde. Vicky Berlin kalder livet som veganer for et dejligt liv.

- Mit kolesteroltal faldet ned, så det næsten ikke kan blive lavere, siger hun.

Smider kiloene

Det er vægten også.

- Jeg har tabt mig 12 kilo, siden jeg startede, fortæller skuespilleren.

Vicky Berlin, der for tiden arbejder på at gøre sig klar til 'Odense Sommerrevy', har også fået husbonden, Nikolaj, med på veganervognen.

- Som tidligere passioneret kødspiser må jeg med skam indrømme, at jeg har svært ved at finde argumenterne for at vende tilbage, siger Nikolaj Tarp.

Svære opskrifter

Han har ligesom Vicky Berlin også tabt sig - 8,5 kilo.

Skuespilleren fortæller, at hun besluttede sig for at blive veganer, da hun indså, at det var hyklerisk for hende ikke at være det.

- Jeg spurgte mig selv, hvis jeg er så glad for dyr, hvorfor spiser jeg dem egentligt, siger hun.

Vicky Berlin fortæller, at det sværeste har været at finde på nye opskrifter.

- Man skal på ny finde ud af, hvordan man laver mad, fordi man ikke længere starter med kødet, fortæller hun.