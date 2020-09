Helt nyt look: - Det vælter ind med damer

Det kan være kedeligt at gå rundt derhjemme på grund af corona, og så må man jo finde noget at underholde sig selv med.

For kendiskokken Umut Sakarya består den underholdning i, at han har skabt sig et nyt look.

Han har nemlig afbleget sit sorte hår.

- Jeg tror bare, at jeg har været for meget hjemme, og det hele har været lidt for kedeligt, så jeg tænkte, at der skulle ske noget nyt i hele det her corona-helvede.

- Så snakkede jeg med min gode ven Morten fra Rodeo (frisørsalon, red.), om vi ikke skulle prøve at give mig noget farve. Jeg har aldrig fået farvet hår, siger Umut Sakarya til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke kun kedsomhed, der har fået kokken til at farve sit hår. Han er nemlig også begyndt at få grå hår, fortæller han.

- Man går jo og bliver lidt gråhåret, så kunne jeg lige så godt få det hele farvet på en gang. Jeg har jo fået grå hår siden corona startede, med alt det der sker. Nu er der ikke nogen, der kan se det, for nu er hele lortet gråt, siger han.

Sammenlignes med Støjberg

Umut Sakarya lagde et billede af sit nye hår på Instagram, og det har ført til en række sammenligninger med andre kendisser.

- Hvem kan du bedst lide at ligne?

- Der var en, der sendte det med Inger Støjberg, og det var ret sjovt. Og den med Justin Timberlake var grineren. Søren Rasted var også sjov. Det er fordi, man får det afbleget over flere omgange, så hver gang ligner man en anden.

- Hvad siger folk til det nye hår?

- De elsker det! Lige nu vælter det bare ind med damer, og det er også målet jo.

- Målet er simpelthen damer?

- Jaah, lidt damer, lidt protest og lidt, at der skal ske noget nyt. Men de er helt vilde med mig nu, siger han.