Helt på udebane: Scorer nyt stort job

Når TV2 Zulu 13. februar blænder op for Zulu Awards 2020 i K.B. Hallen bliver det den kendte skuespiller Dar Salim, der skal stå i spidsen som vært, og det bliver første gang nogensinde, at han kaster sig ud i så stor en værtsrolle.

'Det er første gang, at jeg skal være vært, så jeg er virkelig på udebane med alt! Men det er faktisk netop en af grundene til, at jeg sagde ja', fortæller den kommende awardvært, Dar Salim, i en pressemeddelelse.

Her fortæller han også, at Zulu Awards har en særlig betydning for ham.

'For mig er Zulu Awards Danmarks største awardshow. Det er det eneste show, som på den måde hylder artister i alle genrer, og det særlige er jo, at det ikke er en fest for branchefolk. Showet samler os alle, og det kan jeg rigtig godt lide', siger Dar Salim.

Den kommende vært, Dar Salim, løb selv - til sin egen overraskelse - med en del af opmærksomheden under sidste års show, hvor han blev hyldet med sin helt egen sang - blandt andre af Søs Fenger.

'Folk har været vilde med det, og jeg har måttet lytte til mange Dar-sange i løbet af året. Jeg tror, at folk godt kan lide, at vi hylder hinanden og overrasker positivt, især når det er gjort med et glimt i øjet og så gennemført, som Zulu gjorde det sidste år', siger Dar Salim.

Dar Salim ser frem til den nye rolle som vært. Foto: Mogens Flindt

Hos TV2 Zulu er de da også begejstrede for, at Dar Salim har sagt ja til den nye tjans.

- Dar er ikke bare en af de mest cool skuespillere, vi har herhjemme. Han er også sjov og fuld af overraskelser. For eksempel viser det sig, at han har overraskende meget rytme i kroppen. Det glæder jeg mig til, at han skal dele med alle os andre. Og så er der også noget med et fuglebur, som publikum og seerne derhjemme godt kan begynde at glæde sig til, siger Asger Schønheyder, der er redaktør på TV2 Zulu.

27. januar offentliggøres alle årets nominerede til de 12 priser til årets Zulu Awards, hvorefter man kan afgive sin stemme på zulu.dk.

Zulu Awards 2020 sendes på TV2 Zulu og TV2 Play søndag 16. februar fra klokken 20.50.