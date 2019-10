Heltegerning kostede dyrt

Pia Kjærsgaards forsøg på at redde en medpassager fra en flyvende kuffert har kostet hende et ledbånd

Det var en noget forslået Pia Kjærsgaard, der mødte op på den røde løber til TV2's 'Knæk Cancer'-show lørdag aften.

Venstre hånd var pakket ind i forbindinger, og det skyldes ifølge hovedpersonen selv et uheldigt forsøg på at redde en vildfaren kuffert i et fly.

- Jeg skulle redde en kuffert, der var ved at falde ned i hovedet på en passager, og så blev ledbåndet revet over. Det gjorde godt nok ondt, lyder det fra den garvede politiker.

- Den var ved at glide ned, og så griber man jo ud efter den, men det må have været med en forkert bevægelse. Så sagde det bare 'av'.

Heltegerningen har betydet, at Pia Kjærsgaard har tilbragt de sidste fem uger med hånden i forbinding. Humøret fejler dog ingenting.

-Så nu håber jeg snart, jeg er ved at være ovenpå igen, siger hun med et smil.

Halsbetændelse og eksem

En ulykke kommer sjældent alene, og Pia Kjærsgaards stemme - eller mangel på samme - afslørede da også, at halsen heller ikke var i tip top stand lørdag aften.

- Jeg håber folk kan genkende min stemme i aften, for jeg har også fået halsbetændelse, siger hun.

- Og så skal jeg lige ind og sminkes, for jeg har også en masse eksem i hovedet, men det skal nok gå alt sammen.

På trods af de mange uheld, glædede den tidligere formand for Folketinget frem til at skovle en masse støttekroner ind til kræftramte danskere i det årlige indsamlingsshow.

- Dels er der en masse god underholdning for at få folk til at kigge og bidrage, men det er jo en dybt alvorligt sag, siger hun.

- Der er jo hele tiden nogen omkring en, der bliver ramt. Det er jo en sygdom, der rammer så mange forskellige, men jo flere økonomiske midler vi kan skrabe sammen, jo mere forskning kan vi få, siger hun.

