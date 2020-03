Hemmelighedsfuld Lene Beier: - Det tegner godt

Den ellers travle tv-vært Lene Beier nyder i øjeblikket lidt fri imellem optagelser og hygger sig med sin mand og deres to sønner.

Der er dog ingen tvivl om, at hun ser meget frem til, hvad 2020 har at byde på for hendes TV 2-programmer.

- En ny sæson 'Hjem til gården' har premiere 22. marts, så jeg glæder mig, til det går i gang. I år foregår det et nyt sted; på Møn, mens vi har været i Maribo de seneste år, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var for at lave et sceneskifte, og så var der nogle ting, vi gerne ville have, som ikke var på lokationen i Maribo, men som vi kunne få på Møn. Ellers er opskriften på programmet det samme, men selvfølgelig med et nyt cast, og det skal nok blive rigtig godt, fortsætter hun.

Lene Beier sammen med sin mand, Anders, til Billed-Bladets TV-Guld. Foto: Anthon Unger

Syvende omgang 'Landmand søger kærlighed'

Også TV2-succesen 'Landmand søger kærlighed', som Lene Beier også står i spidsen for, kommer med en ny sæson i 2020. Her er optagelserne dog først lige gået i gang.

- Nu er alle landmændene fundet, men jeg må desværre ikke afsløre noget om dem - heller ikke om der er en pige med denne gang, hvilket vi jo håbede på. Lige nu optages portrætterne, og så får jeg lov at møde landmændene efterfølgende. Jeg har dog hørt lidt om dem, og det tegner til at blive en rigtig god sæson, fortæller hun glad.

