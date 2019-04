Hemmeligt bryllup i weekenden

'Familien fra Bryggen'-parret Stephanie 'Geggo' Karma Christiansen og Cengiz Savarli siger ja til hinanden ved et stort slotsbryllup denne weekend

Allerede fredag eftermiddag var venner og familie ved at indfinde sig på Kokkedal Slot i Nordsjælland, der denne weekend danner ramme om Stephanie 'Geggo' Karma Christiansen og Cengiz Savarlis bryllup, der er kendt fra 'Familien fra Bryggen'.

Cengiz hilste på Ekstra Bladets udsendte i godt humør, indtil det gik op for ham, at det var pressen, der havde fundet frem til slottet, der ligger i naturskønne omgivelser nær golfbaner og en lille sø.

Både hans kommende kone, Geggo, klædt i en nude blondekjole, parrets treårige datter, Alba, samt Linse Kessler var ankommet til festlighederne.

Men da slottet ligger på privat område, blev der ikke taget billeder af det festklædte par eller deres familie.

Kokkedal Slot danner rammen om et kendisbryllup denne weekend. Foto: Tariq Mikkel Khan

Parret har været meget hemmelighedsfulde omkring deres store dag, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger varer kærlighedsfesten hele weekenden. Selve brylluppet finder sted i morgen, lørdag.

Gift i Las Vegas

Parret blev ellers allerede mand og kone for to år siden i Las Vegas.

Det har dog hele tiden været meningen, at de også skulle giftes i Danmark - og for nyligt kom det også frem, at deres amerikanske vielse ikke er gyldig herhjemme.

- Vi fik aldrig afleveret papirerne efter vores bryllup i Las Vegas på kommunen herhjemme inden for tidsfristen, forklarede 29-årige Geggo til Billed-Bladet for nyligt.

Indtil for nylig drev de skønhedssalonen La Lotus på Amagerbrogade i København, men parret valgte at lukke salonen 1. april i år.

Cengiz og Geggo på den røde løber til Zulu Awards. Foto: Mogens Flindt

I den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' følger man parrets bryllupsplaner, og man har også lovet seerne et kig på selve brylluppet. Sidste afsnit i denne omgang bliver sendt torsdag 2. maj.

