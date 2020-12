Hemmeligt frieri: 'Årgang 0'-Stephanie skal giftes

Stephanie Siguenza og hendes kæreste, Jeff, er blevet forlovet for halvanden måned siden

Kærligheden blomstrer fortsat for for Stephanie Siguenza, som tv-seerne lærte af kende, da man fulgte hende vokse op i TV2-programmet 'Årgang 0', og kæresten gennem tre år, Jeff.

Faktisk går det så godt for det unge par, at de nu kan kalde sig forlovede. Det fortæller Stephanie i et opslag på Instgram.

'D. 30. oktober 2020 var dagen hvor Jeff fortalte at jeg har hans evige støtte og kærlighed for altid. Efter 3 år med latter hver dag. 3 år med uendelige mængder kærlighed. 3 år med samme dejlige ansigt så skal det være dig og mig for altid,' skriver hun til opslaget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Stephanie de glædelige nyheder.

'Ja, det er jeg (blevet forlovet, red.). Og jeg er super glad,' skriver hun i en besked.

Hun fortæller, at det rigtigt nok skete i slutningen af oktober, men måden vil parret gerne holde privat.

'Jeg synes, det er en oplevelse, vi skal holde mellem ham og mig,' skriver den lykkelige 'Årgang 0'-deltager og fortæller, at det ikke har været svært at holde hemmeligt for offentligheden i halvanden måneds tid.

'Det har faktisk været nemt nok. Vi har bare nydt hinanden og har arbejdet,' fortæller hun og tilføjer et bare grinende smileys.

Stephanie og Jeff fylder begge 21 i starten af det nye år. Foto: Jonas Olufson

Stephanie viste for første gang Jeff frem i slutningen af februar 2018. Det skete på Instagram.

'Ham her kan jeg rigtig godt li,' skrev hun dengang til billedet af parret, der kyssede.

Efterfølgende er parret flyttet sammen, og nu kan bryllupsplanerne altså så småt gå i gang.

Hvornår den store dag skal være, og hvordan det skal foregå, har de slet ikke på plads endnu.

'Det har vi slet ikke snakket om. For Jeff ville bare gerne fortælle mig, at han elsker mig og altid vil støtte mig, så det er ikke, fordi vi snakker om at skulle giftes nu. Og vi ved heller ikke, hvordan det skal foregå,' lyder det fra hende.