Hemmeligt projekt: Skifter spor

– Jeg vil så gerne lave flere film, så selvfølgelig håber jeg, at den her rolle kan åbne nogle døre, siger Vicki Berlin, 42, de til tider har følt sig sat i bås som revyskuespiller.

Hun taler om sin rolle i den prisvindende svenske instruktør Ruben Östlunds kommende internationale film, ’Triangle of Sadness’, med blandt andre Woody Harrelson på rollelisten, som gør, at hun for alvor skifter spor i sin karriere.

Kort fortalt handler den om to modeller, der er inviteret på luksus-cruise, men ender på en øde ø med en gruppe milliardærer og en rengøringskone, da båden strander.

Vicki Berlin må endnu ikke tale om sin rolle, men fortæller, mens hun luger have:

– Vi har sluttet optagelserne i Sverige, hvor jeg var med et par uger. Lige nu holder vi alle ferie og krydser fingre for, at vi kan komme i gang med optagelserne i Grækenland til september.

’Triangle of Sadness’ får efter planen verdenspremiere i Cannes næste år – samme sted, som Östlunds seneste film, ’The Square’, i 2017 vandt Den Gyldne Palme.