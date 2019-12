Henriette Zobel døde alene

Da den 57-årige designer og tidligere model Henriette Zobel mandag eftermiddag døde efter længere tids sygdom i sit hjem i Bredgade i København, var hun helt alene.

Dødsfaldet blev først opdaget, da familiemedlemmer kom forbi for at kigge til hende og opdagede, at hun var sovet stille ind.

Det oplyser Flemming Pless til Ekstra Bladet. Han har - udover at være familiens præst - også været Henriette Zobels ven gennem 20 år.

Henriette Zobel døde uventet mandag eftermiddag i sin lejlighed i centrum af København. Foto: Linda Johansen

- Jeg kan ikke sige, hvad hun døde af, andet end at det var nogle banale rent fysiske lidelser, der havde generet hende i et pænt stykke tid. Og selv om der hele tiden var venner og familie, der kom og så til hende, så gik den pludselig bare ikke længere, siger Flemming Pless og fortsætter:

- Det er jo chokerende, for når man er 57, så synes man jo, der er mange år tilbage i én, men den var altså ikke længere for hende. Det er selvfølgelig en stor sorg, men det, der er sket, er egentlig ganske udramatisk og uproblematisk - altså så uproblematisk, som det kan være, når nu familien ikke sidder hele vejen rundt om sengen og sygelejet, når det sker.

Sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn, Flemming Pless, var sammen med Henriette Zobel for tre uger siden. Foto: Thomas Lekfeldt

Den præcise dødsårsag ønsker familien at holde for sig selv.

- Vi dør jo alle sammen af, at hjertet holder op med at slå, og det er jo sådan set det samme, der gør sig gældende her. Men der var ikke nogen grund til at tro, at det skulle ske lige nu. Men det sker jo for nogle mennesker, og man tænker, om man kunne have gjort noget, men det kunne man ikke her. Nogle gange så løber det bare surt, siger Flemming Pless.

Sønner i chok

Man tænker jo straks på kræft, når man hører om et dødsfald på den her måde?

- Ja, det er typisk det, man vil tænke, men der er jo mange andre sygdomme, der også kan ramme. Det er familiens ønske, at den side af sagen, den bliver holdt indenfor privatlivet, men det var en helt banal fysisk tilstand.

Hvad skal der ske nu?

- Det ved vi endnu ikke, men hendes sønner (Alexander og Nicolai, red.) er selvfølgelig chokerede, og skal lige trække vejret. Jeg regner med, at der inden for de næste par dage kommer klarhed over det.

Kommer du til at stå for det?

- Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, og det er heller ikke vigtigt for mig lige nu. Vores bekendtskab går 20 år tilbage, og jeg er lige så meget hendes ven som hendes præst.

Åndelig indsigt

Zobel og Pless' venskab begyndte i 2000 i forbindelse med Dalai Lamas besøg i Danmark, hvor de fandt ud af, at de delte en fælles interesse for det spirituelle.

- Vi var nogle, der synes, at det spirituelle var vigtigt, og det kan jo tage mange forskellige former, og det var Henriette en stor formidler af. At der er vigtigt også at have fat i den spirituelle side af verden, siger Flemming Pless og tilføjer:

- Hun var et fint menneske, og jeg har gået til en del af hendes mindfullness- og meditationsting, som hun havde i et center, hun lejede sammen med Peter Zobel ude på Blegdamsvej.

Kunne hu bruge det spirituelle i sit sygdomsforløb?

- Jeg havde hende til middag for tre uger siden, hvor vi kom til at snakke om den slags ting, og mit bedste bud er, at hun har kunnet bruge det. Hun var meget glad for sine åndelige indsigter.

Selv om Henriette Zobel havde været syg gennem længere tid, var hun glad og fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden og så blandt andet frem til at skulle flytte til en ny lejlighed på Østerbro.