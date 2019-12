Den 57-årige designer Henriette Zobel er død.

Det bekræfter familiens præst, Flemming Pless, over for Ekstra Bladet efter aftale med familien.

Henriette Zobel døde mandag eftermiddag efter længere tids sygdom, fortæller han.

Henriette Zobel har foruden en karriere som designer været fotomodel, hvor hun har arbejdet i flere europæiske storbyer.

Hun har desuden siddet i spidsen for flere forskellige selskaber. Senest arbejdede hun som meditations- og yogalærer.

Hun har af to omgange været gift med erhvervsmanden Peter Zobel. Først i 1987-1988 og siden i 1991-2004. Parret har to voksne børn sammen.

Foto: Linda Johansen

I sorg over ægtemand

Peter Zobel afgik ved døden som 81-årig i 2017. Henriette Zobel har tidligere fortalt, at hun havde svært ved at komme sig over tabet, og hun har desuden været åben om sine livsmæssige op- og nedture. For et år siden var hun dog fast besluttet på at komme videre i livet.

- Peter er her ikke mere, og jeg savner ham så forfærdeligt. Han kommer ikke tilbage, men jeg må stoppe med at græde, for det, han ønsker, er, at jeg træder ud i livet igen, lød det dengang over for Ekstra Bladet.

Gennem forholdet med Peter Zobel havde Henriette Zobel fået et nært forhold til kongehuset, og hun var blandt andet også nær ven med prins Henrik.

Henriette Zobel i selskab med prins Henrik i forbindelse med Peter Zobels bisættelse. Foto: Jonas Olufson

I april 2017 blev hun taget for spirituskørsel, hvorefter hun åbent fortalte, at hun kæmpede med et alkoholmisbrug.

Henriette Zobel dannede senest offentligt par med tobaksarvingen Erik Stener Færch.