Henriette Zobel vidste ikke hun skulle dø: - Hun var fuld af livsmod

Den 57-årige designer Henriette Zobel er død efter længere tids sygdom.

Det bekræfter familiens præst, Flemming Pless, over for Ekstra Bladet. Han ønsker ikke at oplyse, hvad der tog livet af hende.

- Jeg kan ikke sige, hvad hun døde af, men jeg fortælle, at det er helt banalt, og hun har haft det i længere tid. Det har til sidst gjort, at hun ikke rigtig kunne hænge sammen mere.

- Derfor døde hun i eftermiddag. Det var overraskende, men hun har haft det skidt i et stykke tid. Det har gjort, at der er sket det, der er sket i dag, siger han.

Spiste sammen torsdag

Flemming Pless og Henriette Zobel har kendt hinanden siden 2000, hvor de mødtes i forbindelse med Dalai Lamas besøg.

- Siden har jeg fulgt hende on and off i løbet af årene, og jeg havde hende til middag for tre uger siden, siger han og fortæller

- Der havde hun det egentlig godt. Hun var glad og fortrøstningsfuld, men hun havde tydeligvis smerter, som generede hende voldsomt. Det betød, at der var nogle dage, der var gode, og der var andre, som ikke var så gode.

Selv om hun længe havde været syg, så vidste hun ikke, at tiden var knap, og hun regnede med, at hun havde mange spændende ting i vente.

- Hun glædede sig til, at hun skulle flytte til en ny lejlighed på Østerbro. Hun havde mange gode ting foran sig, men det skulle hun desværre ikke nå at få glæde af, siger han og fortsætter, at hun ikke vidste, at hun skulle dø.

- Nej. Henriette var altid fuld af livsmod og havde en tyrkertro på, at alt nok skulle gå.