Henrik Qvortrup skal skilles

Den kendte journalist Henrik Qvortrup (57) skal skilles fra sin hustru, Marie Sloma Qvortrup, som han har været gift med i 18 år.

Det bekræfter han over for B.T, hvor han til daglig arbejder som politisk redaktør.

- Jeg er rigtig ked af det, men kan med min fornuft godt se, at det er det rigtige at gøre, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik Qvortrup, der bekræfter skilsmissen.

- Jeg kan bekræfte det, men derudover har jeg ikke yderligere kommentarer, siger han.

Til B.T. fortæller han, at han og Marie stadig er på god fod, og at de fortsætter med at arbejde sammen som forældre for deres børn.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med årsagen til skilsmissen, men oplyser, at der ikke er en tredjepart involveret.

Skilles som venner

Ekstra Bladet har været i kontakt med Marie Sloma Qvortrup, der bekræfter skilsmissen.

'Ægteskabets skjorte kan - som med livets ditto - gå hen og blive for kort', skriver hun i en besked og fortsætter:

'I vores tilfælde var vi ikke længere glade sammen, og så er det bedst at gå hver til sit', lyder det videre.

Marie Sloma Qvortrup understreger også, at de skilles som gode venner.

'Vi skilles som venner og agter fortsat at være de bedst mulige forældre for vores børn'.

Henrik Qvortrup og Marie Sloma Qvortrup bliver skilt på god fod. Foto: Mogens Flindt

Bor stadig i samme lejlighed

Til B.T. oplyser Qvortrup, at han og Marie trods skilsmissen fortsat bliver boende i deres fælles hjem, som består af to lejligheder, der er slået sammen.

Qvortrup bor således på femte sal, mens hans kommende ekskone bor på fjerde.

Qvortrup og Marie Sloma Qvortrup har kendt hinanden i 20 år, og to år efter de mødte hinanden, blev de gift.

Sammen har de fire børn i alderen fire til 16 år. Fra et tidligere forhold har Qvortrup desuden to voksne børn.

Qvortrup har tidligere arbejdet som politisk kommentator på Ekstra Bladet og TV2, mens han nok mest er kendt som chefredaktør på Se og Hør, hvor han tilbage i 2016 blev dømt i den meget omtalte Se og Hør-skandale.