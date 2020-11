Heppede på Asta: Coronasmittet var i 'Vild med dans'-studiet

Teitur Skoubo var i 'Vild med dans'-studiet 23. oktober for at støtte Asta Björk - siden har det vist sig, at han er smittet med coronavirus

For to dage siden fik realitystjernen Teitur Skoubo noget af et chok, da han fik svar på sin coronatest.

Den var positiv.

Testen blev taget, efter at han den seneste uge har været tvunget i knæ af sygdom - heriblandt feber og store muskelsmerter i ryggen. Hvornår han blev smittet, ved han ikke præcis, men til Ekstra Bladet fortæller han, at han blev syg søndag.

Teitur var sidste fredag til stede i studiet, da der blev filmet 'Vild med dans - Knæk Cancer', sammen med sin gode ven og sambo, Jonass Jannec, som han kender fra 'Paradise Hotel'.

Jonass Jannec er kæreste med 'Vild med dans'-profilen Asta Björk, som de sammen heppede på i studiet, hvor de undervejs sad meget tæt og snakkede om strabadserne på dansegulvet.

Hos TV2 er de opmærksomme på smitterisikoen, der er forbundet med, at Teitur Skoubo nu er smittet med coronavirus.

'Alle medvirkende i ‘Vild med dans’ bliver testet minimum en gang om ugen for corona', lyder det i en mail fra Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør på TV2.

'Vi har været opmærksomme på denne hændelse, og p.t er ingen medvirkende i ‘Vild med dans’ hverken smittet med corona eller i karantæne, så vi kan afvikle ‘Vild med dans’ med alle de samme forbehold. som vi hidtil har taget for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer', lyder meldingen videre.

Teitur (til højre) er smittet med coronavirus og bor til dagligt sammen med Jonass, de er kæreste med Asta Björk. Foto: Jonas Olufson

De er ikke i lejligheden

Teitur Skoubo selv er da også rimelig overbevist om, at han ikke kan have smittet hverken Jonass Jannec eller Asta Björk , da han gæstede 'Vild med dans'-studiet.

Han understreger samtidig, at han ikke kan have smittet hverken Jonass eller Asta efterfølgende af en helt simpel årsag.

- Jonass er hos hende hele tiden. Det er sådan, at vi overvejer at leje hans værelse ud, hvis du mangler noget. Ellers bliver det AirBnB. Han er her sgu ikke så meget. Jeg ved dårligt, hvordan han ser ud mere, siger Teitur Skoubo med et stille grin til Ekstra Bladet.

- Så du tror ikke, der umiddelbart er fare for, at du kan have smittet hende?

- Nej, det tror jeg ikke. De har i hvert fald ikke været her i lejligheden, imens jeg har været syg, og jeg har været her hele ugen, siger han.

Asta Björk danser sammen med dj og producer Faustix. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Teitur Skoubo understreger, at det har givet ham en nyfunden respekt for corona, efter han har mærket dens hammer på egen krop.

- Det må man sige, man skal passe på, for det er sgu slemt. Jeg har i hvert fald haft det fucking dårligt. Jeg har ligget her i sengen, og i to dage spiste jeg næsten ikke noget, fordi jeg havde det så dårligt. Jeg drak lidt vand, det var det, ellers lå jeg bare på værelset, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, jeg har haft super-corona. Jeg plejer i hvert fald ikke at pive så meget. Nu skal jeg kontakte coronalinjen og høre, hvad jeg skal gøre herfra, siger han og fortæller videre om sine symptomer:

- Jeg havde det dårligt i tre dage, hvor jeg bare lå i sengen. Om onsdagen fik jeg det lidt bedre, men så fik jeg det sindssygt dårligt. Jeg fik høj feber og lå bare i sengen, den var helt gal. Hovedpine og koldsved. Det var, så jeg tænkte: 'Nu takker jeg af, jeg kan ikke mere'.