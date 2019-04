Her bliver Fie Laursen droppet af kæresten

Fie Laursen er atter single efter et brutalt brud i 'Ex on the Beach'. Se det herunder

Det ellers så yndige reality-par Frederik Skovbjerg og Fie Laursen er nu fortid.

Det står klart i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor det dramatiske brud mellem de to turtelduer finder sted.

Frederik og Fie mødte hinanden i realityprogrammet, hvor de blev kærester, men deres forhold fortsatte i den virkelige verden.

Over for Ekstra Bladet bekræftede både Fie Laursen og Frederik Skovbjerg, at de er gået fra hinanden. Det skete allerede i sidste uge, men det er først i aftenens afsnit, at man ser bruddet mellem de to.

Fie Laursen og Frederik Skovbjerg mødte hinanden i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

- Vi har talt om det frem og tilbage i et par uger nu. Men nu er vi kommet frem til, at det er den rigtige beslutning. Det er et andet slags break-up, end jeg har været vant til. Det er en voksen-beslutning, der var nødt til at blive taget. Jeg er i en position lige nu, hvor jeg ikke helt er klar til at have en kæreste, og hvor jeg er nødt til at tænke på mig selv og få noget hjælp for de ting, jeg går og kæmper med, lød det fra Fie Laursen.

- I jokede jo med, at I var gået fra hinanden, da det var 1. april. Kan I forstå, hvis folk heller ikke tror, at I taler sandt denne her gang?

- Det var en aprilsnar. Det er noget andet. Vi joker ikke med, at vi har slået op. Det er det alt for alvorligt til. Vi er gået fra hinanden, og vi mener det her seriøst, sagde Frederik Skovbjerg til Ekstra Bladet om bruddet.

Ifølge parret fortsætter de dog med at være venner, og de vil heller ikke udelukke, at de i fremtiden finder sammen igen.

- Jeg vil ikke sige, at vi ikke finder sammen i fremtiden igen, når Fie har fået styr på nogle ting, siger Frederik Skovbjerg.