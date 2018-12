Her bliver Troels Kløvedal begravet

Lillejuleaften sov Troels Kløvedal ind efter længere tids sygdom.

Troels Kløvedal er død

I årtier har han taget os danskere med til søs, når han har rejst rundt på verdenshavene på Nordkaperen. Han har givet os alle sammen en flig af eventyret i utallige tv-programmer og bøger.

Torsdag 3. januar bliver søfareren begravet fra Holmens Kirke, der meget passende ligger med soklen i Kløvedals foretrukne element i Holmens Kanal i det indre København. Det oplyser hans søn, Mikkel Beha Erichsen, til Ekstra Bladet.

Begravelsen finder sted klokken 12.

Kløvedals sidste ord: - Jeg er en meget lykkelig mand

Det var også Mikkel Beha Erichsen, der søndag fortalte til Politiken, at hans far var gået bort.

- Han sov ind så stille og roligt og fredeligt, som han havde ønsket sig. Og som han havde frygtet, at han ikke skulle komme til, fordi den sygdom godt kan betyde, at man ikke kan trække vejret, sagde den populære tv-vært.

Troels Kløvedal har i to år vidst, at han led af den uhelbredelige nervelidelse als og lungesygdommen bronkiektasi.

'At jeg skal dø er helt sikkert, og de fleste dør efter få år, men for mig er spørgsmålet, om det er om to måneder eller et halvt år. Jeg håber, at jeg dør af mine lunger, inden lammelserne begynder at indfinde sig. Rent kropsligt fungerer jeg, men mine lunger er meget syge, og jeg taler meget, meget svagt og meget utydeligt', beretter han i bogen 'Modne mænd' fra 2016.

Det skal der ske med Nordkaperen

Ifølge Aarhus Stiftstidende jordfæstes skipperen, forfatteren og foredragsholderen på Holmens Kirkegård på Østerbro.

Troels Kløvedal har fem børn med tre forskellige kvinder. Han har været gift med Else Marie Meldgaard siden 2002. Han døde om formiddagen 23. december hjemme på sin gård i Gravlev på Djursland. Han var omgivet af sine fem børn og sin kone.

Troels Kløvedal blev 75 år.