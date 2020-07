Her er afløseren

Tinne Hjersing Knudsen, der er vært på 'P1 Morgen', bliver fra 1. oktober ny korrespondent for DR i Storbritannien.

Hun afløser dermed Kim Bildsøe Lassen, som fra efteråret skal være vært på TV-Avisen.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Udlandschef i DR Nyheder, Niels Kvale, siger følgende om den nye korrespondent:

- Tinne har en tårnhøj faglighed og en dyb indsigt i Storbritannien. Samtidig har hun en stor gennemslagskraft som journalist og har vist, at hun er i stand til at forfølge en historie. Det har hun blandt andet vist her under corona-krisen med historien om de ubrugelige respiratorer, der skulle sendes til Italien, siger han.

Tinne Hjersing Knudsen har tidligere været vært på 'P1 Morgen'. Foto: DR

Hjersing Knudsen selv glæder sig til den nye udfordring:

- Storbritannien står i en stor identitetskrise, som Brexit kun lige har startet. For hvad skal Det Forenede Kongerige være uden Europa, og hvem skal de læne sig op ad? Læg corona-krisen oveni, og vi ser på begyndelsen af både udfordringer og muligheder, som briterne står i. Jeg glæder mig til at tage med dem ud på den uforudsigelige sejlads, som de næste år bliver, siger hun videre.

Tinne Hjersing Knudsen har tidligere været korrespondent for Berlingske i Norden og Baltikum, og hun har været vært på programmerne 'The Brexit Club', der handlede om briternes udtræden af EU, samt '55 minutter' på Radio24syv.