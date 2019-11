Her er Bendtners nye karrierevej

Da Åge Hareide overraskende vragede den daværende Rosenborg-angriber til 23-mands-truppen, der skulle til VM i Rusland sidste år, var det én af de helt dyre flasker, som Nicklas Bendtner druknede sine sorger med.

Nærmere bestemt var det en Domaine Ramonet til den nette sum af 25.000 kroner, fortæller den 31-årige amagerdreng i sin bog 'Begge Sider, skrevet af Rune Skyum-Nielsen.

Fuldt hus og begejstring: Bendtner gav den hele armen

Men de dyre vaner skal nu være big business for FCK-angriberen:

- Jeg vil gerne åbne et champagne- og vinfirma. Nu starter vi stille og roligt op. Det her er vores første event, sagde Nicklas Bendtner til Her&Nu i forbindelse med et arrangement på Børsen for at præsentere champagnen Comte de Montaigne, som fodboldspilleren er dansk importør af.

'Lord Bendtner' har allieret sig med franskmanden Stéphane Revol, der producerer de gyldne dråber, og han ser frem til samarbejdet.

- Nicklas har en excellent næse for vin, udtalte han i samme ombæring til Her&Nu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den nye vin-detaillist, men Nicklas Bendter har ikke været til at fange for en yderligere kommentar.